OL: Juninho "félicite" Marcelo pour sa réconciliation avec les supporters

Ciblé par une partie des supporters de l'OL fin 2019, et alors proche d'un départ, le défenseur brésilien Marcelo a réussi à se réconcilier avec le public. A l'occasion de l'officialisation de sa prolongation jusqu'en 2023, le directeur sportif Juninho a souligné ce mardi sa bonne attitude.

La scène avait marqué les esprits. Le 10 décembre 2019, alors que l'OL venait de valider face à Leipzig (2-2) sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, une échauffourée avait eu lieu au Groupama Stadium entre certains joueurs lyonnais et leurs propres supporters, à cause d'une banderole offensante visant Marcelo.

Le défenseur brésilien était alors plongé dans un profond conflit avec une partie du Kop Virage Nord, et semblait proche d'un départ, pour se protéger des attaques et protéger ses proches.

Quinze mois plus tard, la température est redescendue, et c'est tout sourire que le joueur de 33 ans a évoqué ce mardi sa prolongation de contrat jusqu'en 2023. En recevant par la même occasion les félicitations du directeur sportif Juninho.

"Depuis que l’on a réglé les problèmes entre les joueurs et les supporters, l’équipe a mieux joué sur le terrain"

"Marcelo est un joueur qui travaille énormément, c’est un des leaders de notre groupe, a d'abord glissé l'ancien artilleur. Mais je le félicite surtout parce que le problème qu’il avait avec les supporters n’était pas facile à gérer, et c’est lui qui a fait un pas en arrière, c’est lui qui a pris conscience que les supporters auront toujours raison. C’est comme ça que ça fonctionne dans le foot, on ne peut pas contrôler des milliers de supporters qui réfléchissent surtout avec leur cœur. Alors je le félicite pour cela."

Et Juninho d'insister: "C’est quelque chose qui m’a marqué depuis que je suis arrivé au club. Depuis que l’on a réglé les problèmes entre les joueurs et les supporters, l’équipe a mieux joué sur le terrain. Aujourd’hui la relation n’est pas idéale à 100%, mais elle est bien meilleure."

Comment Marcelo a-t-il fait pour se rabibocher avec ceux qui l'ont insulté? "Ce n’était pas facile, sourit-il. Mais comme je l’ai déjà dit, on se bat tous pour la même équipe, on travaille pour donner un bon niveau à l’OL et les supporters sont une part de notre travail, de notre vie. Nous allons dans la même direction. Je crois que c’est fini, alors maintenant on va regarder devant nous et continuer."