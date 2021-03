Mercato en direct: l'OM s'intéresserait à... Rabiot

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin envisagerait de vendre Aaron Ramsey et Adrien Rabiot l'été prochian. Le but: récupérer au moins 50 millions d'euros pour ces deux joueurs arrivés libres en 2019. Plusieurs clubs seraient notamment intéressés par le profil de l'intrenational français dont... l'Olympique de Marseille, ennemi du PSG, ancien club de Rabiot. L'opération s'annonce tout de même très compliquée en raison du salaire de Rabiot (7 millions d'euros) et du montant de transfert attendu (30 millions d'euros).