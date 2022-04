OL: l'amertume de Maurice par rapport à Aulas et Juninho

Directeur technique de Rennes depuis une saison et demi, Florian Maurice avait quitté l’OL brouillé, au terme de onze années pourtant pleines dans le staff. Il est revenu sur la fin de son histoire lyonnaise, s’estimant avoir été mis de côté par Jean-Michel Aulas au moment de la nomination de Juninho.

La longue histoire d’amour entre l’Olympique Lyonnais et Florian Maurice, joueur, membre puis responsable de la cellule de recrutement du club, s’était terminée en eau de boudin. Directeur technique du Stade Rennais depuis mai 2020, l’ancien homme de confiance de Jean-Michel Aulas à Lyon avait quitté son club de toujours fâché.

Peiné par la gestion de la nomination du nouveau directeur sportif à la fin de la saison 2018-19, un poste qui avait alors échu à Juninho. Dans un entretien accordé à So Foot ce vendredi, Maurice (48 ans) raconte comment il a vécu cette période en interne.

"Je ne dis pas qu’il aurait fallu me donner le poste, mais j’aurais aimé qu’on m’en parle"

"Pour être honnête, j’ai appris que Juninho était nommé le jour de son arrivée. J’aurais préféré que ça se passe autrement. Je ne dis pas qu’il aurait fallu me donner le poste, mais j’aurais aimé qu’on m’en parle, explique le directeur du sportif rennais. Quand ça fait dix ans que tu bosses comme un fou pour un club... À partir de ce moment-là, j’estime avoir manqué un peu de considération. J’aurais aimé qu’on m’appelle pour me parler du projet, de ma future relation avec Juninho. Je n’ai pas eu ça. J’ai compris que je ne pourrais plus aller plus haut à Lyon."

S’il assure n’avoir "aucune raison d’en vouloir" à Juninho, Florian Maurice admet avoir vite compris que le Brésilien était "le choix du président". De Jean-Michel Aulas, l’ancien recruteur de l’OL garde un bon souvenir, bien qu’il n’est eu ensemble que "des relations de travail". Depuis son départ du club, les deux hommes ont eu plusieurs occasions de se recroiser.

"La première année, c’était très tendu, je ne l’avais pas revu depuis mon départ, admet Maurice. À l’époque, ça se passe en un coup de fil, je lui dis: «Écoutez président, je m’en vais». Je peux aussi comprendre qu’il n’ait pas aimé ça, j’aurais pu l’amener de manière différente. Mais c’était pendant le confinement, c’était compliqué... Il faut aussi qu’il puisse comprendre comment j’ai ressenti ce qui s’est passé. (…) J’ai quand même ce regret d’être parti comme ça de l’OL."