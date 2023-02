OL: Aulas précise le rôle de Sonny Anderson, qui revient à Lyon comme conseiller

Jean-Michel Aulas et Sonny Anderson ont fait face à la presse ce jeudi lors de la présentation du Brésilien à l'Olympique Lyonnais. De retour en qualité de conseiller football, l'ancien attaquant des Gones viendra compléter le travail des dirigeants déjà en poste.

Pas au mieux en Ligue 1 avec une frustrante huitième place après 24 rencontres, l'OL a enregistré cette semaine un retour de poids avec la nomination de Sonny Anderson comme conseiller. D'abord présenté comme "conseiller d'OL Groupe", les attributions de l'ancien attaquant brésilien ont été précisées ce jeudi lors de sa présentation face à la presse.

"L’arrivée de Sonny et une réponse à un certain nombre d’interrogations que nous nous sommes posées mais c’est aussi la volonté de se donner les moyens de tout réussir dans le futur, a indiqué le président Jean-Michel Aulas. Sonny arrive comme conseiller football au niveau du groupe, à mon niveau évidemment puisque je dirige cette entité avec tous les pouvoirs, avec Vincent Ponsot sur la partie football. Et donc on a pas mal discuté avec Sonny, on a toujours gardé d’excellentes relations."

Anderson restera consultant TV malgré son retour à l’OL

Après avoir connu un retentissant échec lors du passage de Juninho comme directeur sportif, l'OL a cette fois choisi de laisser une certaine liberté à Sonny Anderson dans son quotidien. Le Brésilien au deux titres de champion de France avec Lyon continuera d'officier comme consultant.

"C’est la petite chose qui va nous faire compléter cette stratégie qui a été évoquée. On va se mettre au travail. Sonny garde un certain nombre de fonctions chez beIN Sports. C’est un conseiller en prestataire comme l’était Gérard Houllier qui avait à l’époque gardé un certain nombre de fonction avec Red Bull."

>> Ne manquez pas l'offre RMC Sport-beIN Sports

Anderson: "Le club n’est pas bien mais le club est toujours là avec des ambitions"

Sans être présent à 100% dans la vie de l'équipe entraînée Laurent Blanc ou au centre de formation, Sonny Anderson est impatient de commencer sa nouvelle mission au sein du club rhodanien.



"Je suis très très heureux et la plupart des gens à Lyon connaissent l’amour que j’ai pour le club depuis 1999, pour la ville et pour le club. On va dire qu’à 52 ans je réalise le rêve de revenir à la maison, à l’Olympique Lyonnais, s’est enthousiasmé le Brésilien lors de son intronisation. On a tendance à dire que le club n’est pas bien. Oui, le club n’est pas bien mais le club est toujours là avec des ambitions. Ses ambitions sont là dans le temps. […] Aujourd’hui on va travailler tous ensemble pour que le club revienne au sommet. Mais il faut du temps pour cela, il faut être patient. On va être dans la continuité du travail qui est déjà fait."

Anderson, un regard extérieur à l'intérieur du club

En conservant un pied en-dehors du club, Sonny Anderson gardera peut-être un oeil plus frais sur ce qu'il s'y passe. L'ancien joueur de la Seleçao (7 sélections) y voit un vrai atout pour aider l'équipe dirigeante déjà en place.



"Je vais conseiller dans l’évolution du club à la demande du président Aulas, de Vincent Ponsot, de Bruno Cheyrou, de Laurent Blanc pour un certain nombre de choses dont ils ont besoin, a encore expliqué Sonny Anderson. Après, de mon côté, si je vois des choses à l’académie et sur le football je peux aussi intervenir pour alerter et anticiper des choses."

Et le dirigeant brésilien de conclure en comparant ses fonctions à celles du regretté Gérard Houllier: "L'idée c'est de garder la même chose que la stratégie qu'avait Gérard et que la structure qu'avait Gérard et qui avait bien fonctionné. Comme cela je pourrais avoir une certaine liberté avec un pouvoir extérieur."