OL: la réaction du club au souhait de deux actionnaires de vendre leurs parts

OL Groupe "prend acte" de la volonté de ses actionnaires Pathé et IDG de céder leurs parts. À travers un communiqué diffusé mercredi, la holding qui chapeaute l'Olympique Lyonnais nuance la portée de cette annonce et tient à rassurer sur son avenir en expliquant travailler "activement à un projet de renforcement de sa structure financière".

"Ces travaux sont menés conformément aux orientations décidées par les administrateurs et administratrices d’OL Groupe lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 15 février dernier. (...) OL Groupe va poursuivre la mise en œuvre de ces projets structurants conformément aux orientations du conseil d’administration, en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière avec les aspirations de Pathé et IDG", indique la société lyonnaise.

Près de 40% des parts

Le groupe français cinématographique Pathé et la firme chinoise IDG Capital représentent chacun 19,36% et 19,85% du capital d'OL Groupe. Holnest, holding contrôlée par le président Jean-Michel Aulas, détient quant à elle 29,75% des parts.

Pathé et IDG Capital ont mandaté la banque d'affaires Raine pour évaluer "leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans le club". Les deux groupes affirment avoir reçu des "marques d'intérêt de la part d'investisseurs", et précisent vouloir privilégier des acquéreurs "souhaitant collaborer avec la direction actuelle". Une façon de "continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sru l'héritage de l'OL".

Pathé est monté au capital de l'Olympique lyonnais en 1999 en investissant à l'époque cent millions de francs (15,2 millions d'euros) qui ont notamment permis l'arrivée de l'attaquant Sonny Anderson dans le club rhodanien. Le fonds d'investissement chinois IDG Capital est arrivé quant à lui en 2016, en injectant cent millions d'euros.