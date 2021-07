OL: large victoire en amical pour les débuts de Bosz, un doublé pour Dembélé

Pour son premier match amical version Peter Bosz ce samedi, l'OL n'a fait qu'une bouchée de Bourg-en-Bresse (5-1), pensionnaire de National. Moussa Dembélé a signé un doublé.

Sylvinho avait commencé par une défaite en amical contre les Suisses du Servette de Genève (2-1) et Rudi Garcia par un nul en championnat face à Dijon (0-0). Pour ses grands débuts sur le banc de l’OL, Peter Bosz, lui, a vu son équipe dominer sans trembler Bourg-Péronnas (5-1) ce samedi, sous la pluie et devant 1.000 spectateurs réunis au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.

Le nouvel entraîneur des Gones avait retenu 27 joueurs pour cette première rencontre de préparation et il a totalement revu son onze à la pause, en laissant seulement Julian Pollersbeck dans les buts. Titulaire en l’absence d’Anthony Lopes, actuellement en vacances post-Euro, et en attendant peut-être l’arrivée d’André Onana, le portier allemand s’est troué en début de seconde période avec une relance ratée sanctionnée par Matthieu Ezikian d’un lob (51e). L’un des rares bémols dans une partie bien maîtrisée par le quatrième de la dernière saison de Ligue 1.

Un doublé pour Dembélé

S’il est toujours difficile de tirer des enseignements d’un match de reprise, qui plus est face à une équipe de National, Bosz a dû apprécier l’efficacité de Moussa Dembélé. De retour d’un prêt de six mois peu concluant à l’Atlético, l’avant-centre français s’est offert un doublé (30e, 45e). Il a d’abord ouvert le score en coupant un centre du jeune Samuel Bossiwa (18 ans), avant de faire le break sur un service en profondeur de Bruno Guimarães dans le dos de la défense bressane. Alignés dans un 4-3-3, les Lyonnais ont réussi à produire quelques séquences intéressantes, avec un jeu en mouvement, direct et vertical, menés par un Rayan Cherki en jambes mais pas toujours précis, et un Florent Da Silva précieux à la construction. A 2-1, l’OL n’a pas eu le temps de douter.

Bradley Barcola (18 ans) a enfoncé Bourg-Péronnas sur un bon décalage de Thiago Mendes (61e). Puis il s’est mué en passeur décisif pour Islam Slimani (77e), en manque de réussite le reste du temps. Le cinquième et dernier but a été inscrit par Castello Lukeba (18 ans), de la tête sur corner. Prochains rendez-vous pour Lyon samedi avec deux nouveaux amicaux prévus la même journée, au Groupama Stadium: face au FC Villefranche Beaujolais à 18h30, puis contre Wolfsburg à 21h.

La compo de l'OL en première période : Pollersbeck - Diop, Marcelo, Diomandé, Cornet - F. Da Silva, Guimarães, Keita - Cherki, Dembélé, Bossiwa

Sur le même sujet Mercato : À l'OL, Bosz aimerait refaire équipe avec son ancien gardien Onana

La compo de l'OL en seconde période : Pollersbeck - Gusto, D. Da Silva, Lukeba, Koné - Jean Lucas, Caqueret, Thiago Mendes - Toko Ekambi, Slimani, B. Barcola