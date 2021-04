OL: Larqué estime que Garcia "n’a plus la main sur son groupe"

Pour Jean-Michel Larqué, consultant RMC Sport, Rudi Garcia est l'un des principaux responsables de la période quelque peu compliquée traversée par l'OL. Il estime toutefois que le coach lyonnais n'est pas aidé par l'attitude de ses joueurs et dirigeants.

Deux nuls laborieux contre Reims (1-1) et Lens (1-1) en championnat, avec entretemps une déroute face au PSG (2-4), et puis cette qualification obtenue à l’arraché pour les quarts de finale de la Coupe de France. Depuis un mois, Lyon avance au ralenti, en souffrant. Jeudi, les Gones ont été poussés jusqu’aux tirs au but par le Red Star, pensionnaire de National, en huitième de la Coupe de France (2-2, 5-4 tab). Ils menaient pourtant 2-0 avant d’afficher un visage très inquiétant. Comment expliquer cette situation délicate et à qui la faute ? Qui doit se retrouver en première ligne sur le banc des accusés ? Les joueurs ? L’entraîneur ?

"Les dirigeants n'aident pas beaucoup Garcia"

"C’est sans doute un peu de la faute de Rudi Garcia. Son équipe est quatrième de Ligue 1. Je sens que la patate est extrêmement chaude, peut-être que l’OL ne se qualifiera pas pour la Ligue des champions. Lyon fait la moins bonne impression parmi les quatre premiers (cinq points de retard sur Lille, deux sur Paris et un sur Monaco)", appuie Jean-Michel Larqué. "Mettre en garde ses joueurs lorsqu’on n’a plus la main sur son groupe, ça ne sert à rien. Est-ce que c’est seulement de la faute de Garcia ? Je pense que le refrain "Garcia ne passera pas l’été" est aussi entré dans les têtes des joueurs lyonnais, dont certains rêvent d’un avenir ailleurs qu’à Lyon. J’ai le sentiment que le coach n’a plus la main sur eux. Je ne sais pas quel est le degré de responsabilité de Garcia, mais je suis sûr que les dirigeants proches de Rudi Garcia ne font rien pour valider son autorité ou dire qu’ils iront à la guerre avec lui jusqu’au bout. J’ai le sentiment qu’il est fragilisé de toute part", poursuit le membre de la Dream Team RMC Sport.

Comme il l’a expliqué ce vendredi dans l’émission Rothen Régale sur RMC, il estime également que les joueurs lyonnais doivent en faire beaucoup plus et prendre leurs responsabilités pour espérer atteindre leurs objectifs. "Ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils ont fait en seconde période face au Red Star, explique-t-il. Garcia, lui, vit une période très compliquée et ses dirigeants ne l’aident pas beaucoup à sortir de cette situation." Dimanche soir, après tous ses rivaux pour le podium et le titre, l’OL accueillera le SCO d’Angers (21h), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1.

