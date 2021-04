Bayern-PSG: pour Larqué, la victoire parisienne "n'est certainement pas un hold-up"

Dans Top of the Foot sur RMC, jeudi soir, Jean-Michel Larqué a estimé que la victoire 3-2 du PSG contre le Bayern Munich était méritée, même si elle a été très difficile à aller chercher compte tenu de la domination des Bavarois.

Pour Jean-Michel Larqué, la victoire 3-2 du PSG contre le Bayern Munich était un "exploit", mais "certainement pas un hold-up". Au lendemain du quart de finale aller de la Ligue des champions, le membre de la Dream Team RMC Sport souligne la belle performance parisienne dans ce "match bizarre".

"Les Parisiens ont fait un grand match. Mais, honnêtement, il ne faudrait pas qu'ils aient à le rejouer", nuance toutefois Jean-Michel Larqué, dans Top of the Foot sur RMC. "Personne n'est dupe. La réussite a été plutôt du côté de Paris, le scénario leur a été favorable, mais les Parisiens l'ont provoqué et l'ont écrit".

"J'ai l'impression qu'ils sont passés dans le petit trou de la serrure, avec des qualités qu'on ne leur connaît pas souvent, ajoute-t-il. De toute façon, le match n'est pas terminé, il dure 180 minutes, voire davatange. Pour l'instant, ils ont marqué un gros coup mathématiquement et psychologiquement".

"Ils étaient extrêmement dangereux"

À la fin de la rencontre, les statistiques ont prouvé si besoin était que la domination du Bayern Munich était totale. Dégoûtés par Keylor Navas, les Bavarois ont notamment tiré 31 fois. D'autres indicateurs ont aussi montré que le Paris Saint-Germain avait clairement passé la majeure partie de son temps dans ses derniers mètres.

"Ils ont subi, constate Jean-Michel Larqué. Mais en même temps, on sentait qu'ils étaient extrêmement dangereux, chaque fois qu'ils allaient de l'avant".