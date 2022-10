OL: Laurent Blanc a voulu "alléger les cerveaux" dans ses premiers entraînements

Passé en conférence de presse à deux jours de son premier match en tant qu'entraîneur de l'OL, face à Rennes, Laurent Blanc est revenu sur ses premiers jours à la tête de l'équipe. Le technicien a l'intention "d'alléger les cerveaux" pour permettre à son groupe de retrouver la confiance.

Avec un point pris lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, l'OL traverse une période difficile. Peter Bosz n'a pas survécu à cette mauvaise série et Laurent Blanc a été nommé après le nul face à Toulouse (1-1). Les Gones devront se relancer ce dimanche (15h) avec un déplacement à Rennes lors de la 11e journée du championnat.

Laurent Blanc n'a eu que quelques jours pour connaître son groupe et préparer la partie à Rennes, avec en face "un entraîneur qui aura une volonté farouche de battre l'OL". Pour l'occasion, le nouveau technicien lyonnais pourra compter en principe sur un groupe au complet. "Pour la première fois, le docteur m'a dit qu'il n'y a pas une contracture ni rien. Ce n'est pas étonnant non plus quand il y a un nouvel entraîneur, c'est souvent le cas. Les joueurs ont envie de se montrer et de jouer", a glissé malicieusement l'ancien défenseur.

"Les cerveaux sont un peu lourds"

Laurent Blanc, qui s'est engagé jusqu'en juin 2024, a dirigé sa première séance d'entraînement lundi matin. "La chose la plus importante a été d'alléger les cerveaux parce que je trouve qu'ils sont un peu lourds, a estimé l'ancien entraîneur de Bordeaux ou du PSG. Le meilleur moyen a été de s'entraîner et de bien travailler. Même si ça a été une semaine basique, il y a eu beaucoup de rythme. L'adhésion à ce qu'on proposait était bonne, très bonne. On s'aperçoit que physiquement ou athlétiquement, on n'est pas tout à fait au top mais on va le devenir."

Neuvième du classement après dix journées avec 14 points pris, l'OL a besoin de points d'ici la trêve provoquée par la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre. Pour cela, il faudra rapidement trouver des ressorts pour engranger. "Il y a certainement des choses à améliorer dans le domaine de la confiance. Cela touche au mental, chacun est différent et ressent la situation différemment. Au niveau du football, on a fait une semaine basique, axée sur du travail bien sûr, beaucoup avec le ballon, extrêmement de jeu, a noté Laurent Blanc. Il y a une notion de plaisir qui a été ressentie. La confiance, ce seront les résultats qui vont en redonner."