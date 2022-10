OL: Govou tacle un Peter Bosz "jusqu'au-boutiste"

Dans les colonnes du Progrès, l’ancien joueur de l’OL, Sidney Govou, a dénoncé l’entêtement du désormais ex-entraîneur lyonnais Peter Bosz, remercié dimanche.

Comme pour Mauricio Pochettino à Paris, le temps des bonnes intentions a vécu. Peter Bosz, à l’instar du technicien argentin, promettait de mettre en place à Lyon "une philosophie de jeu offensive et attractive". Les ambitions étaient posées. Las, elles n’auront pas survécu longtemps à la réalité du terrain. Un peu plus de quinze mois après avoir débarqué dans le Rhône, le technicien néerlandais a été remplacé cette semaine, et n’aura donc jamais réussi à imposer son style à Lyon.

>> Ligue 1: les infos en direct

"Son discours ne passait plus et il n’avait pas l’envie de changer, tacle Sidney Govou dans Le Progrès. C’est ce qui m’a le plus déçu chez lui. Je comprends qu’il défende ses principes de jeu, mais il faut aussi accepter de changer quand on se trompe. Ce n’était donc plus possible de poursuivre avec Peter Bosz. [...] Je pense surtout que son caractère n’était pas fait pour l’OL. Il est jusqu’au-boutiste. C’est la troisième fois qu’il se fait limoger en cinq ans."

"Douceur mais fermeté", la méthode Laurent Blanc

Limogé dimanche, Peter Bosz a vu Laurent Blanc prendre sa place sur le banc de l’OL. Présenté à la presse lundi après-midi, l’ex-sélectionneur de l’équipe de France (2010-2012) et ancien entraîneur du PSG (2013-2016) a déclaré être conscient de l’urgence de la situation qui oblige le club à obtenir des résultats sur les cinq match qui l’attendent avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre).

"L’urgence actuelle est de prendre des points", a-t-il martelé aux côtés de Jean-Michel Aulas et de l’état-major lyonnais. "On va y aller avec douceur mais fermeté”, a-t-il indiqué, insistant sur la confiance individuelle et collective que les joueurs devaient retrouver. "Les joueurs ressentent la situation. Ils sont conscients qu'elle ne reflète pas les objectifs fixés et qu'il doivent faire beaucoup plus. Ils sont assez grands pour savoir qu'il faut être beaucoup plus performants. Je leur ai tenu un discours assez court mais déterminé", a-t-il confié.