OL: le futur rachat par Textor officialisé, Aulas restera président "au moins trois ans"

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi soir être entré en "négociations exclusives" avec John Textor afin de le faire devenir le nouvel actionnaire majoritaire du club. L’homme d’affaires américain prendra le contrôle d'OL Groupe en rachetant les parts de Pathé, IDG Capital et de la holding de Jean-Michel Aulas. Le président rhodanien va rester en place à l'OL pour les trois prochaines années.

En marge de la présentation d’Alexandre Lacazette à la presse le 9 juin dernier, Jean-Michel Aulas avait promis, au sujet du changement de gouvernance de l'OL, que tout serait réglé avant le 23 juin. C’est désormais officiel, John Textor est entré en négociations exclusives pour devenir le nouvel nouvel actionnaire majoritaire du club rhodanien. Après la réunion du conseil d'administration ce lundi après-midi, la nouvelle a été officialisée via un communiqué de l'OL dans la soirée.

"Holnest, Pathé et IDG Capital annoncent être entrés en négociations exclusives avec Eagle Football Holdings, LLC (la société de Textor, ndlr) en vue de l'acquisition par cette dernière d'une participation majoritaire dans OL Groupe, suivie d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée, a indiqué l’Olympique Lyonnais. La transaction proposée permettrait le renforcement de la structure financière d'OL Groupe, la poursuite de sa stratégie et de ses investissements pour renforcer ses équipes sportives et ses infrastructures. [...] Cette opération conduirait à une cession complète de la participation de Pathé et d’IDG et a une liquidité progressive d’Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas."

Aulas va aussi vendre ses actions de l’OL

Outre les parts des groupes Pathé et IDG Capital, soit environ 40% des actions de l’OL, John Textor a donc également trouvé un accord avec Jean-Michel Aulas pour lui acheter ses actions détenues via la holding familiale Holnest. L’homme d’affaires américain va finalement acquérir 66,56% du club, puis potentiellement 88,55% après remboursement des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes).

Par soucis de transparence en raison de sa cotation en bourse, l’OL a également dû dévoiler les montants de cette opération. Pour devenir le nouvel homme fort à Lyon et acheter les parts nécessaires à prise de pouvoir, John Textor va débourser 3 euros par action auprès de Pathé, IDG Capital et Holnest. Une fois l'achat des parts par l'Américain, une augmentation de capital, à hauteur de 86 millions d'euros, sera actée.

Aulas reste à l'OL pour "au moins 3 ans"

Propriétaire du club depuis plus de trois décennies, Jean-Michel Aulas ne va plus être le premier investisseur après l’arrivée de John Textor au sein du capital de l’OL. Néanmoins, l’emblématique président du club rhodanien ne va pas abandonner tout rôle à Lyon et va même rejoindre la structure appartenant à John Textor pour lui apporter son expertise dans le monde du foot.

"La poursuite de la stratégie d'OL Groupe, sous la direction de Jean-Michel Aulas, dont le mandat de PDG serait renouvelé pour au moins 3 ans, et avec le soutien de l'ensemble de l'équipe de direction actuelle et du Comité exécutif de la Société, qui resterait inchangé, a encore indiqué le communiqué publié par l'OL. Jean-Michel Aulas rejoindrait également la direction d'Eagle Football pour soutenir son développement et celui de tous les clubs dans lesquels Eagle Football détient une participation."

Comme attendu lors de ce rachat à venir du club par l’homme d’affaires américain, Jean-Michel Aulas va donc conserver un pouvoir. Le dirigeant rhodanien sera, au moins jusqu'à l'horizon 2025, le président de l'Olympique Lyonnais.

Une manière d'assurer une transition douce entre lui et le nouvel actionnaire majoritaire du club rhodanien. Un moyen aussi d'éviter une fronde des supporters des Gones avec un changement trop radical à la tête de l'entité lyonnaise. "Avec ce projet, l’Olympique Lyonnais ouvre un nouveau chapitre de sa formidable histoire, explique ainsi JMA. Depuis 35 ans, ma volonté a toujours été de faire de l’Olympique Lyonnais un modèle unique dans le football, alliant réussite sportive et économique. Nos équipes professionnelles de football et de basket, OL Reign, notre Academy mixte, le Groupama Stadium, ainsi que la construction de la nouvelle salle LDLC Arena au sein d’OL Vallée sont déjà des marqueurs forts des ambitions d’OL Groupe. Le départ soudain de Pathé et d’IDG permet néanmoins l’arrivée de John Textor, capable d’accompagner et de soutenir ces mêmes ambitions. Ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir. Je suis fier et heureux de continuer, avec l’appui de John Textor, à écrire le futur de l’Olympique Lyonnais."