OL: le conseil d’administration valide le protocole de vente et l'arrivée de Textor comme nouvel actionnaire

INFO RMC SPORT – Réuni ce lundi après-midi, le conseil d’administration de l’OL a entériné le protocole de vente du club. Le nouvel actionnaire sera bien John Textor. Une conférence de presse est attendue ce mardi.

John Textor arrivera bien à l’OL. RMC Sport peut confirmer que l'homme d'affaires américain sera le nouvel actionnaire principal du club, comme annoncé ces dernières heures, après validation du protocole de vente par le conseil d’administration réuni ce lundi. Le club lyonnais doit communiquer dans la soirée pour officialiser la nouvelle, tout en donnant, probablement, des précisions chiffrées.

Un premier effet attendu lors du mercato

Le propriétaire de Botafogo et du RWD Molenbeek rachètera donc les actions de Pathé et d’IDG et détiendra à terme plus de 50% du club puisqu’il lancera une Offre publique d’achat (OPA). Textor était en lice avec Foster Gillett, qui n’a pas apporté suffisamment d’argent. Pour rappel, après un accord de gouvernance, Jean-Michel Aulas sera encore aux commandes de l’OL.

La première conséquence de cette augmentation du capital se fera ressentir sur le mercato estival, où une forte somme sera investie par le nouvel actionnaire. Cet associé présente également l’avantage d’être actif, contrairement à Pathé, qui était en froid, et aux actionnaires chinois, en retrait.

La confirmation est désormais attendue ce lundi soir du côté du club. Une conférence de presse est ensuite prévue ce mardi après-midi. Le passage devant la DNCG se fera ce jeudi avec le nouvel actionnaire.