OL: le message d’adieux de Depay aux supporters

Memphis Depay disputera son dernier match avec l’OL, ce dimanche contre l’OGC Nice. Le Néerlandais, capitaine du club, a publié un message à destination des supporters.

Memphis Depay s’apprête à faire ses adieux à l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche soir, lors de la dernière journée de Ligue 1, il disputera sa dernière rencontre avec les Gones contre l’OGC Nice. La fin d’une histoire de quatre ans et demi entre le club lyonnais et l’attaquant néerlandais.

Arrivé en janvier 2017, Depay est devenu capitaine de l’OL et a connu des saisons prolifiques, avec notamment 20 buts et 10 passes décisives lors de l’exercice actuel. Avant de faire ses adieux dans un stade vide, le Néerlandais a donc voulu s’adresser aux supporters via les réseaux sociaux.

"J’ai vraiment apprécié ce que vous m’avez apporté en tant que joueur, a expliqué Depay dans un message vidéo publié par l’Olympique Lyonnais sur Twitter. Quand je suis sur le terrain, vous m’avez donné un super pouvoir pour être décisif, pour marquer ou faire marquer."

"Je sais que je n’ai pas un caractère commun"

Le Néerlandais est aussi revenu sur l’un des moments marquants de sa carrière lyonnaise, en Ligue des champions. "Un des moments que je n’oublierai jamais est contre Leipzig, lorsque l’on s’est qualifiés, raconte-t-il. C’était un moment magnifique. Même ce qui est arrivé après, cela nous a rapproché après coup."

"Je sais que je n’ai pas un caractère commun, a-t-il ajouté. Il y a eu beaucoup de questions sur mon caractère et mon profil de joueur, je le comprends. J’ai vraiment apprécié comment vous avez été avec moi, j’ai beaucoup de respect pour vous."

Ce dimanche, Depay espère faire ses adieux avec une victoire, qui dans le cas d’une mauvaise performance de Monaco, pourrait envoyer l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions pour la saison prochaine. Le numéro 10 de l’OL ne pourrait pas faire de plus beau cadeau au club rhodanien, avant de partir, possiblement au FC Barcelone.