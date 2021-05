Mercato: Depay vise "l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats"

Dans une interview accordée à L'Équipe, Memphis Depay affirme que le Barça s'est approché de lui pour le recruter lors du prochain mercato estival. Libre de tout contrat fin juin, l'attaquant de l'OL a également été contacté par d'autres clubs mais n'a pas encore pris de décision sur sa prochaine destination.

Avant de disputer son ultime match avec l'Olympique Lyonnais dimanche soir face à Nice, Memphis Depay, qui s'exprime généralement peu dans les médias, a accordé une dernière interview à L'Équipe avant de quitter le Rhône et peut-être la France. Un entretien qui s'apparente à un beau message d'adieu aux supporters lyonnais, à un peu plus d'un mois de la fin de son contrat avec l'OL.

L'attaquant néerlandais s'est également exprimé sur son futur. Suivi depuis de nombreux mois par le FC Barcelone - Depay a vécu un transfert avorté en Catalogne à la fin du mercato en octobre dernier -, le capitaine de l'OL a confirmé des contacts entre les deux parties. "Ils ont manifesté de l'intérêt, mais d'autres clubs également. Et il n'y a rien de fait", affirme Depay.

Le Barça aurait déjà proposé un contrat à Depay

D'autres écuries européennes resteraient donc à l'affût. Mais le FC Barcelone a un atout de poids: la présence de Ronald Koeman, que Depay a côtoyé au sein de la sélection néerlandaise et qui est très proche du Lyonnais. Sauf que l'entraîneur du Barça est aujourd'hui sur la sellette après une première saison compliquée en Catalogne. De quoi remettre en question un transfert de Depay à Barcelone? "C'est une question pour eux, pas pour moi", rétorque le Néerlandais à L'Équipe.

Le Barça aurait déjà proposé un contrat à Depay qui irait jusqu'en 2023 ou 2024. Quoi qu'il en soit, ce dernier confirme lors de cet entretien ce qu'il soutient depuis plusieurs années maintenant: son ambition est de rejoindre l'une des plus grandes équipes du continent. Et sa saison à 22 buts et 10 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues a de quoi séduire les recruteurs.

"Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats"

"Il va falloir que je prouve aux trois ou quatre plus grands clubs européens que je peux faire la même chose chez eux. C'est mon but. Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats. Où ce sera, je ne sais pas encore, ce n'est pas clair, mais c'est mon objectif", explique Depay. Dans cette interview à L'Équipe, le capitaine de l'OL affirme être "devenu un homme" du côté de Lyon, après son arrivée en 2017.

Un moyen d'affirmer que son passage raté à Manchester United entre 2015 et 2017 était une erreur de jeunesse. Car ce passage loupé en Angleterre colle toujours à la peau de Depay, après des débuts prometteurs du côté du PSV Eindhoven. À 27 ans, Memphis souhaite désormais démontrer qu'il peut s'imposer dans un très grand club. Reste dorénavant à savoir lequel l'accueillera à partir de la saison prochaine.