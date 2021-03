OL: "Le titre est un objectif, il ne faut pas se cacher", confie Caqueret

Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport, Maxence Caqueret assume: son équipe joue le titre cette saison en Ligue 1. Un rêve pour l'enfant du club, 13 ans après le dernier sacre de l'OL.

"On sait que tout est possible." Face aux caméras de RMC Sport, Maxence Caqueret a évoqué la course au titre dans laquelle est lancé l’OL en cette fin de saison en Ligue 1. Contrairement au discours jusqu’ici tenu par ses coéquipiers et son entraîneur Rudi Garcia, le milieu de terrain lyonnais (21 ans) a assumé les ambitions de son équipe: "Le titre est un objectif, il ne faut pas se cacher. Il nous reste dix matchs, les dix matchs seront des finales. On a le titre à portée."

Toutefois, le jeune homme est conscient que la tâche sera ardue, face à trois adversaires – PSG, Lille et Monaco – très bien armés. Toute erreur coûtera cher: "On sait que ça va être difficile, il y a quatre très bonnes équipes qui ne vont rien lâcher. Si une équipe perd, elle sait que c’est directement plus compliqué pour elle."

Duel Caqueret-Verratti © AFP

Treize ans après le dernier titre de champion de France décroché par l’OL, remporté pour la septième fois consécutive en 2008, Maxence Caqueret souhaite mettre fin à l’attente: "Cette équipe, c’est juste magnifique de se rappeler ce qu’elle a pu faire auparavant. Si on peut remporter ce trophée, ce serait exceptionnel pour le club et les supporters." Loin de mettre l’équipe sous pression, la riche histoire de l’Olympique Lyonnais "porte tout le monde", d’après le milieu de terrain.

"Gagner avec son club formateur, c’est ce qu’il y a de plus beau"

Enfant de la région, joueur de l’OL depuis qu’il a 12 ans, Maxence Caqueret reconnaît qu’un titre aurait une saveur toute particulière pour lui. "Gagner un trophée avec son club, un club où on a fait toutes ses classes, c’est quelque chose dont tout le monde rêve. Pour tous les "vrais" Lyonnais de l'équipe, ça nous porte encore plus", sourit-il.

Arrivé dans le groupe professionnel la saison dernière, le jeune milieu de terrain a déjà disputé une finale de Coupe de la Ligue et une demi-finale de Ligue des champions. Une ascension rapide, mais rien ne va trop vite pour Maxence Caqueret, qui souhaite marquer l’histoire du club qui l’a formé: "Marquer l’histoire avec des trophées, des victoires, c’est ce qui me motive à jouer. Gagner avec son club formateur, c’est ce qu’il y a de plus beau."

Maxence Caqueret (en blanc) lors de ses débuts professionnels avec l'OL en janvier 2019 face à Bourges en 32e de finale de la Coupe de France © Icon Sport