OL-Lens: la "confiance" de Blanc, sa bonne forme récente, l'intérêt du PSG... Cherki se confie

Passé en zone mixte dimanche après la victoire de l'OL face au RC Lens (2-1) lors de la 23e journée de Ligue 1, Rayan Cherki est revenu sur sa très bonne forme du moment mais aussi l'intérêt du PSG lors du dernier mercato.

Porté par Rayan Cherki, l'OL a retrouvé un peu le sourire. Ce dimanche, les Gones ont battu à domicile le RC Lens (2-1) lors de la 23e journée de Ligue 1 grâce à une réalisation et une passe décisive du joueur de 19 ans, véritable homme fort du moment du côté du club rhodanien

Après avoir servi Alexandre Lacazette (23e), Rayan Cherki a surgi après l'heure de jeu (64e) pour redonner l'avantage à l'OL. 'J'ai la confiance du coach, de mes coéquipiers, je me sens bien, je travaille bien et je récupère bien donc quand toutes ces choses là sont alignées, on ne peut que faire de bonnes choses", s'est félicité l''attaquant en zone mixte après la partie.

"Les supporters étaient un peu sur les nerfs ces derniers temps et ils avaient totalement raison"

Déjà décisif mercredi face lors de la victoire aux tirs au but face à Lille dans un huitième de finale de Coupe de France, Rayan Cherki a confirmé sa bonne forme, ce qui porte de facto son équipe. "On savait que ça allait être deux matchs très compliqués pour nous donc on avait à coeur de faire deux bonnes prestations. On s'était dit que ça allait être un point de départ pour nous pour la deuxième partie de saison, a raconté le jeune talent. Ça nous tenait à cœur et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faut bien se reposer pour jouer vendredi (déplacement à Auxerre en Ligue 1, NDLR) avec le maximum d'énergie pour continuer à prendre le maximum de points."

L'OL n'a plus perdu depuis le 14 janvier dernier face à Strasbourg et a engrangé depuis 10 points sur 12 en championnat. Neuvième avec 35 points, Lyon va devoir enchaîner toutefois pour continuer à rêver d'Europe. "C'est important de remettre les pendules à l'heure dans notre stade parce qu'on savait qu'ils (les supporters, NDLR) étaient un peu sur les nerfs ces derniers temps et ils avaient totalement raison, a noté Cherki. Maintenant, on va essayer de gagner le maximum de matchs pour qu'ils puissent être derrière nous le plus possible et que ça fasse plaisir à tout le monde."

Produit de la formation lyonnaise, Rayan Cherki a été associé à des rumeurs de départ lors du dernier mercato hivernal, où le PSG s'est intéressé à lui. Aucun accord n'a néanmoins pu être trouvé en raison d'une "offre pratiquement insultante" formulée par les Parisiens comme l'avait révélé Jean-Michel Aulas. "J'ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde forcément les réseaux sociaux ou qui écoute la télévision, je fais mon petit bout de chemin., a souri Cherki. Quand ça sera l'heure de parler de ça, on parlera de ça."