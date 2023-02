OL-Lens: "Une vie de groupe commence à naître", Passi explique le regain lyonnais

Devant son public, l'OL a réussi à confirmer sa bonne forme du moment ce dimanche en battant le RC Lens (2-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. Après la partie, Corentin Tolisso et Franck Passi, l'adjoint de Laurent Blanc, ont justifié en partie cette bonne période par un collectif retrouvé.

Malade, Laurent Blanc n'a pas pu tenir sa place sur le banc. Sans lui, l'OL a prolongé sa bonne dynamique en gagnant à domicile face au RC Lens (2-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. En conférence de presse après la partie, c'est donc l'adjoint Franck Passi qui a pu noter les points positifs des Gones en marge de cette victoire.

"La solidité qu'ont montré les joueurs a été assez rassurante. Le succès d'aujourd'hui et celui contre Lille (mercredi en Coupe de France, NDLR) montrent que l'équipe évolue dans le bon sens. Il faut confirmer sur une série positive, a déclaré Passi. Il y a eu des moments de frayeur pour nous mais pour Lens aussi car nous nous sommes présentés seuls devant le gardien aussi."

"On joue vraiment comment une équipe", se félicite Tolisso

Déjà décisif face au LOSC, Rayan Cherki a cette fois inscrit le but de la victoire en seconde période (64e) après avoir donné une passe décisive pour Alexandre Lacazette en début de match (23e). "Rayan Cherki a pris confiance en lui, il commence à marquer. Il faut espérer que cela continue ainsi, a lancé Passi. J'espère que c'est une semaine référence pour l'OL. Nous n'avons pas eu trop de chance sur certains matchs dernièrement. On peut espérer que les joueurs vont pouvoir construire quelque chose de pérenne."

"On souhaite ainsi avoir basculé dans une dynamique positive, a conclu Passi. Les deux derniers matches sont rassurants. Une vie de groupe commence à naître. Les ingrédients viennent d'une seule chose: aujourd'hui on arrive à marquer. En ce moment, on finit donc ça donne peut-être un peu plus d'enthousiasme aux joueurs."

Revenu à l'OL l'été dernier, Corentin Tolisso a lui souligné "l'état d'esprit" affiché par l'équipe lors de cette victoire face à Lens. "On a joué et défendu comme une équipe, a apprécie le milieu de terrain au micro de Prime Vidéo. On voit qu'on a retrouvé l'état d'esprit. On joue vraiment comme une équipe. On s'est tous dit les choses à la mi-temps, tout le monde tire dans le même sens."