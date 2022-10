OL: les étapes de la vente du club à John Textor

L'Olympique Lyonnais a demandé mercredi la suspension de l'action de la holding pilotée depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas, en vue de la finalisation de son rachat, officiellement prévue le 21 octobre, par le milliardaire John Textor. Retour sur toutes les étapes du processus de vente.

· 9 mars 2022: Pathé et IDG annoncent leur futur retrait

Pathé et IDG Capital annoncent leur intention de vendre leurs parts de l'Olympique Lyonnais. Cela représente 40% du capital lyonnais: 20% pour Pathé (présent depuis 1999 et mis en difficulté par la crise du secteur du cinéma), 20% pour le groupe chinois IDG (présent en 2016 et touché par la volonté du gouvernement chinois de rapatrier les fonds placés à l'étranger). Le président Jean-Michel Aulas, actionnaire principal avec 28%, peut donc se retrouver en minorité.

· 20 juin 2022: John Textor se retrouve en pole

Durant le printemps, des négociations sont entreprises avec différents groupes, notamment américains, par le biais de la banque d'affaires Raine Group. Au mois de juin, c'est John Textor qui l'emporte. L'homme d'affaires américain connaît le monde du football: il est déjà propriétaire de Botafogo (Brésil) et du RWD Molenbeek (Belgique), tout en détenant 40% des parts de Crystal Palace depuis août 2021. Il s'est révélé grâce au développement de fuboTV, une société de streaming centrée sur le sport et cotée à la bourse de New York.

Pourquoi a-t-il été choisi pour l'OL ? Notamment parce qu'il respecte le cahier des charges en laissant Jean-Michel Aulas au poste de PDG pendant trois ans au minimum, alors qu'une OPA sur les petites actions va lui permettre de récupérer 90% des parts financières.

· 29 juillet 2022: le processus de vente s'accélère

L'assemblée générale des actionnaires valide les négociations exclusives avec John Textor le 29 juillet. Un engagement oral est acté pour finir la vente au 30 septembre. Il n'y a toutefois pas de délai sur le papier. Le processus s'engage sur une vente à 800 millions d'euros: 468 M€ pour récupérer les parts des actionnaires, augmenter le capital et abaisser la dette (afin de rassurer les banques), 330 M€ pour racheter les dettes.

Au cours de l'été, un changement se produit dans le pacte d'actionnaires acheteurs: Bill Foley, un proche de John Textor prévu lors des négociations initiales, n’apporte pas les garanties nécessaires auprès des 13 banques qui détiennent la dette de l'OL. Il est remplacé par Ares Management, financier US XXL, fort de 334 milliards de dollars d'actifs.

· 30 septembre 2022: une nouvelle date de closing

John Textor est à Lyon, le 18 septembre, pour assister à son premier match (OL-PSG) dans la corbeille VIP du Groupama Stadium. Le 30 septembre, un report de la finalisation de la vente est annoncé. La nouvelle date est fixée: 21 octobre. En cause: des pièces supplémentaires sont demandées dans ce dossier complexe. L'une des banques créancières a demandé le remboursement de sa part, là où les autres laissaient leur dette au futur actionnaire.

· 10 octobre 2022: Aulas rassurant

Malgré le temps qui passe, on reste optimiste du côté de l'OL. "La vente est conclue, je vous l’ai déjà expliqué", fait savoir Jean-Michel Aulas le 10 octobre, à l'occasion de la présentation de Laurent Blanc. "Elle est sans conditions suspensives, ajoute le président. Il y a des modalités de réalisations qui sont en cours. Je suis loyal".

· 19 octobre 2022: l'action en bourse suspendue

C'est le processus normal: pour faciliter les dernières négociations dans cette dernière ligne droite et les faire prospérer dans un climat serein, l'action en bourse n'est plus cotée. Cela évite de potentielles fluctuations trop importantes face à des informations, des rumeurs ou des intox. Pour autant, cela ne signifie pas que le "closing" est certain de se réaliser le 21 octobre. Un nouveau report est possible, les heures qui passent sont intenses du côté de l'acheteur qui doit ficeler son tour de table.