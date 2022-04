OL: les raisons de la méforme de Paqueta selon Bosz

Présent en conférence de presse ce jeudi, au lendemain d’une nouvelle déconvenue en Ligue 1 contre Brest (défaite 2-1, 33e journée de Ligue 1), Peter Bosz a tenté d’expliquer les difficultés actuelles de Lucas Paqueta, nettement moins décisif avec l'OL ces derniers temps.

À l’image de son équipe, Lucas Paqueta termine la saison en petite forme. Ce jeudi, au lendemain de la défaite de l’OL à Brest lors de la 33e journée de Ligue 1 (2-1), Peter Bosz, présent en conférence de presse, a tenté d’expliquer les récentes performances de Lucas Paqueta, nettement moins décisif pour Lyon depuis plusieurs semaines. Pour le technicien néerlandais, cela s’explique avant par un calendrier infernal.

"On a fait énormément de sprints (contre Brest, ndlr). On a fait 116 km, c'est énorme. Les joueurs veulent, ils essayent tous, a détaillé Bosz devant les journalistes. Ce n'est pas facile parce que Brest, c'était deux jours après Bordeaux, qui était deux jours après West Ham. Avec très peu de repos, les joueurs ont fait beaucoup de courses. Lucas pareil, il court beaucoup, parfois, de temps en temps, trop. Il prend le ballon de derrière, il veut faire la passe décisive, il fait le pressing. Il fait peut-être trop et devant le but, il n'est peut-être pas assez frais."

Une différence de rendement terrible entre la première et la deuxième partie de saison

Avec son parcours en Ligue Europa, l’OL a enchaîné les semaines à deux matchs et, statistiquement, Paqueta a eu mille peines à garder le même rendement qu’en début de saison. En Ligue 1, la différence est édifiante: il n’a marqué que deux buts depuis le 1er janvier, contre sept entre fin août et le mois de décembre.