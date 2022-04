Ligue 1: les mots forts de Gusto après la défaite de l’OL à Brest

Après leur défaite sur la pelouse de Brest ce mercredi soir (2-1, 33e journée de Ligue 1), les Lyonnais s’éloignent encore un peu plus des places européennes. À l’issue de la rencontre, Malo Gusto n’a pas caché sa frustration.

Malo Gusto avait la mine des mauvais jours. Ce mercredi soir, après sa défaite sur la pelouse de Brest lors de la 33e journée de Ligue 1 (2-1), l’OL a encore un peu plus compromis ses chances d’arracher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. Alors qu’ils pensaient avoir parfaitement lancé leur sprint final le week-end dernier contre Bordeaux (6-1), les Lyonnais sont retombés dans leurs travers.

"Aujourd’hui, il nous a manqué quelques petits détails, ce qui a fait qu’on a perdu, a estimé Malo Gusto après la rencontre. On en est conscients, il va falloir essayer de gommer tout ça. C’est bientôt la fin, il ne faut pas lâcher, on va essayer de remonter la pente. On n’a pas ramené les trois points, alors qu’aujourd’hui, c’est tout ce qu’il nous fallait. On est très déçus, on rentre à Lyon avec de l’amertume."

"L’image qu’on donne de nous aujourd’hui ce n’est pas l’image de l’Olympique Lyonnais”

Le jeune latéral droit lyonnais (18 ans) souhaite un sursaut d'orgueil. "Je ne sais pas si c’est la pression qu’on se met, mais il faut nous regarder, se dire les choses vraiment et se remettre dedans. Car l’image qu’on donne de nous aujourd’hui ce n’est pas l’image de l’Olympique Lyonnais."

À cinq journées de la fin, l’OL compte sept points de retard sur la cinquième place, actuellement occupée par Monaco après la victoire du club du Rocher dans le derby contre Nice (1-0) ce mercredi. Les Lyonnais pointent également à cinq longueurs de la sixième place, qui peut éventuellement offrir un ticket en Coupe d’Europe si Nice remporte la Coupe de France et termine dans le top 5.