OL: les supporters annoncent la fin du filet au Groupama Stadium et taclent le "comédien" Payet

Dans un communiqué publié vendredi, les supporters du Kop Virage Nord et les Bad Gones se réjouissent de la disparition du filet de protection pour tous les matchs au Groupama Stadium à l’exception de OL-OM et OL-PSG. Ce dispositif avait été mis en place après les incidents survenus en 2021 contre Marseille avec le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet, "César du meilleur comédien", selon les ultras lyonnais.

Une bonne nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. A une semaine de la reprise du championnat (l’OL se déplace à Strasbourg), les fans de l’OL s’apprêtent à vivre cette nouvelle saison sans filet de protection au Groupama Stadium. A l’exception des chocs à hauts risques Lyon-PSG le 3 septembre et Lyon-Marseille le week-end du 4 février 2024, "l’horrible filet" selon le Kop Virage Nord, ne sera plus disposé entre la tribune des ultras lyonnais et le terrain. Il avait été imposé par la Préfecture après les incidents survenus lors du sulfureux Olympico OL-OM le 21 novembre 2021.

"Grâce à de nombreux échanges avec le Club et la Préfecture, suite également aux deux matchs disputés sans filets pour nos 35 ans (contre Nice) et pour JMA (les adieux de Jean-Michel Aulas, face à Reims), sans incidents de ce type, nous avons pu obtenir le retrait des filets cette saison, à l’exception des matchs contre Paris et Marseille", indique dans un communiqué posté vendredi le bureau de Kop Virage Nord et des Bad Gones.

Le communiqué du Kop Virage Nord et des Bad Gones le 4 août 2023 © -

L'avertissement aux joueurs de Laurent Blanc

Les supporters rappellent néanmoins que ce filet réapparaitra "au moindre écart." "A l’inverse, sans problème, il disparaîtra également lors des matchs dits "à risques". C’est bien entendu notre objectif et nous comptons sur le comportement de chacun afin de le faire disparaitre définitivement." A ce titre, les Bad Gones condamnent le spectateur "idiot" et "extérieur au Kop Virage Nord" qui a jeté la bouteille d’eau sur Dimitri Payet, sans oublier de tacler l'ancien Marseillais "en lice pour le César du meilleur comédien."

Enfin, alors que le premier rendez-vous avec l’équipe de Laurent Blanc est fixé le 20 août contre Montpellier au Groupama Stadium, les ultras lyonnais espèrent que la disparition du filet participera à les réconcilier définitivement après une saison 2022-2023 particulièrement agitée : "Les résultats et l’attitude sur le terrain conditionneront un partage et une osmose avec l’équipe. La balle est dans leur camp", previennent les fans lyonnais.