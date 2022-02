OL-Lille: l'appel d'Aulas au patron de l'arbitrage pour comprendre le VAR (en citant le précédent Neymar)

Après la défaite lyonnaise face à Lille dimanche au Groupama Stadium (0-1), le président de l'OL Jean-Michel Aulas a pris à partie le patron de l'arbitrage français, Pascal Garibian, sur Twitter. Il l'enjoint directement à lui fournir des explications sur le recours au VAR après une situation litigieuse en fin de match qui aurait pu valider un but aux Gones.

Jean-Michel Aulas ne décolère pas. Après son entraîneur Peter Bosz, parlant ouvertement de "scandale" en conférence de presse après la défaite de Lyon face à Lille (0-1) dimanche soir lors de la 26e journée de Ligue 1, le président olympien a pris le relais sur Twitter après la fin de la rencontre. En cause : l'annulation plus que litigieuse d'un but de Lucas Paqueta à la 86e minute pour une faute sur le portier des Dogues Leo Jardim, alors que celui-ci avait raté son dégagement.

"Nous avons besoin de comprendre", l'appel d'Aulas au patron de l'arbitrage français

En effet s'il n'a pas voulu en rajouter devant la presse dimanche soir au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas a directement questionné le patron de l'arbitrage français, Pascal Garibian, sur son réseau social préféré. Et le président de l'OL s'interroge notamment sur la décision des assistants vidéo de la rencontre de faire appel à l'arbitre central, Clément Turpin, alors que ce dernier n'avait pas sifflé faute avant de revenir sur sa décision après visionnage. Une décision qui, par exemple, n'avait pas été prise le 19 septembre dernier au Parc des Princes face au PSG alors qu'un penalty avait été accordé à Neymar - déjà par Clément Turpin -, pourtant auteur d'une faute sur Malo Gusto. Aucun visionnage n'avait eu lieu à ce moment-là.

"Monsieur Garibian, expliquez-nous pourquoi Monsieur Turpin, qui avait parfaitement jugé l'action, est interpellé par le VAR et doit revenir sur sa décision ce soir et qu'à l'inverse à Paris, le VAR ne lui dit rien alors que la faute est faite par Neymar ? Nous avons besoin de comprendre", demande Jean-Michel Aulas, alors que cette défaite vient mettre un gros coup d'arrêt aux Gones. 10es de Ligue 1, ils voient un concurrent direct pour l'Europe les doubler au classement en même temps que les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions s'éloignent inéluctablement. Un rebond est attendu dès vendredi (21h) sur la pelouse de Lorient.