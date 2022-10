OL-Lille: la grosse semelle de Lepenant, qui aurait pu lui valoir un carton rouge

L’OL s’est imposé face au Losc, ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (1-0). Un match marqué par la faute spectaculaire de Johann Lepenant sur Angel Gomes. Auteur d’une semelle sur le mollet de son adversaire, le jeune milieu de terrain des Gones a échappé de peu à l’exclusion en début de seconde période.

C’est l’une des images fortes de la soirée. Et elle aurait pu avoir de plus graves conséquences. Johann Lepenant s’est rendu coupable d’une faute spectaculaire sur Angel Gomes lors de la victoire de l’OL face à Lille, ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (1-0). Cinq minutes après son entrée en jeu, le milieu de terrain des Gones, lancé à la mi-temps en remplacement de Damien Da Silva, a essuyé ses crampons sur le mollet de son homologue du Losc. De manière assez brutale, même si son geste a semblé plus maladroit qu’intentionnel.

Jérôme Brisard a immédiatement sorti un carton jaune pour le sanctionner. Mais les premiers ralentis ont laissé penser que Lepenant pouvait peut-être écoper d’un rouge pour son intervention mal maîtrisée. Pendant qu’Angel Gomes se tordait de douleur sur la pelouse, un regroupement s’est formé autour de l’arbitre. Ce dernier a échangé quelques instants avec ses collègues en charge du VAR, devant un Lepenant visiblement anxieux.

Lacazette a fait chuter les Dogues

Finalement, les arbitres ont décidé de ne pas exclure le Lyonnais de 20 ans, qui effectuait sa dixième apparition de la saison en L1. Une décision difficile à avaler pour les Dogues, qui se sont finalement inclinés au Groupama Stadium sur un but d’Alexandre Lacazette à un quart d’heure de la fin.

Un résultat qui laisse les partenaires de Jonathan David à la 7e place du classement, juste devant les Lyonnais, 8es. Lepenant, lui, s'est exprimé sur Prime Vidéo après la rencontre: "On est heureux pour cette victoire, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné ici. On en profite avec notre public, c'est cool (...) Le coach m'a demandé de récupérer des ballons, de jouer simple et de remporter mes duels, c'est ce que j'ai essayé de faire".