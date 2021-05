OL-Lorient: Loïc Fery fait monter la pression sur l’arbitrage

A la lutte pour se maintenir en Ligue 1, Lorient (17e) se rend sur la pelouse de l’OL ce samedi (17h) pour le compte de la 36e journée de championnat. Avant ce match à très fort enjeu puisque les Lyonnais visent le podium, le président des Merlus Loïc Féry s’est fendu d’un message sur le corps arbitral.

Il n’y a pas que les Lorientais et les Lyonnais qui auront la pression samedi après-midi au Groupama Stadium. Mikaël Lesage, l’arbitre de cette affiche de la 36e journée de Ligue 1 (coup d'envoi à 17h), en aura aussi beaucoup sur les épaules. Déjà en raison de l’enjeu. Très fort. Revenu à un point de Monaco, l’OL vise toujours une place sur le podium synonyme de ticket pour la Ligue des champions. En face, les Merlus, 17es avec quatre unités d’avance sur le FC Nantes, barragiste, veulent faire un pas de plus vers le maintien.

Mais l’homme en noir devra aussi composer avec un timing défavorable. Alors que le money time cristallise les tensions, les Lyonnais ont vécu une fin de semaine passée particulièrement agitée avec la bagarre générale entre joueurs après le coup de sifflet final du match Monaco-Lyon.

Une rencontre à l’issue de laquelle quatre joueurs ont écopé d’un carton rouge, provoquant la colère de Rudi Garcia et de Jean-Michel Aulas. A chaud au micro de Canal+, le président lyonnais a ainsi remis en cause l’impartialité de l’arbitre. "Je sais que M.Turpin a reçu des louanges de la part de Monaco mais ce n'est pas normal, a-t-il soufflé. On n'a pas de chance avec l'arbitrage. Je compte sur Canal + pour montrer les images, mais il y avait beaucoup d'adrénaline."

Féry assure "avoir confiance dans un arbitrage impartial en Ligue 1"

Ce coup de pression n’est pas passé inaperçu du côté des Merlus. Sans critiquer l’attitude de son homologue lyonnais, Loïc Féry s’est fendu ce vendredi d’un message sur l’arbitrage sur Twitter à 24h de l’opposition entre les deux équipes : "A ceux qui disent que Jean-Michel Aulas mettrait une grosse pression sur les arbitres en amont du match OL-Lorient, je réponds avoir confiance dans un arbitrage impartial en Ligue 1." Et Fery d’ajouter: "L’avenir nous dira si j’ai eu raison d’y croire". Un coup de pression dont se serait sans doute bien passé Mikaël Lesage.