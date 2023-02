OL: Aulas vante un "recrutement ambitieux" cet hiver et rêve toujours d'Europe

Jean-Michel Aulas s'est réjoui de l'arrivée de trois nouveaux joueurs à l'Olympique Lyonnais pendant le mercato hivernal. Le président du club rhodanien en a profité pour réaffirmer les gros objectifs des Gones dans les mois et saisons à venir.

Dixième de Ligue 1 après 21 rencontres, l'OL accuse déjà un retard de onze points sur les places qualificatives pour l'Europe. Encore loin du top 5 pour le moment, Lyon a recruté Dejan Lovren, Amin Sarr et le Brésilien Jeffinho pendant le mois de janvier. Un mercato prometteur qui, malgré le sportif, a convaincu Jean-Michel Aulas. Le président rhodanien l'a fait savoir ce vendredi lors de présentation des trois renforts du mercato.

"La situation n’est pas celle que nous souhaiterions sur le plan sportif. Mais on a engagé depuis cette année un cycle de trois ans qui va nous permettre, en tout cas j’en assume la responsabilité, de revenir là où on devrait être et donc de retrouver les places qualificatives pour l’Europe puisque c’est notre objectif de tout temps."

>> La conf' de présentation Lovren, Sarr et Jeffinho à l'OL

"Un recrutement ambitieux"

Arrivé libre après une Coupe du monde réussie avec la Croatie, Dejan Lovren a solidifié la défense de l'équipe entraînée par Laurent Blanc. Si l'OL n'a pas réussi à recruter la sentinelle demandée par le technicien, Jean-Michel Aulas est heureux de l'ajout de trois nouveaux talents.

"Comme je l’ai dit, la situation n’est pas bonne sur le plan sportif. Mais c’est vrai que depuis la mise en place de cette nouvelle organisation, à l’orée de la saison, on a essayé de changer les choses au niveau de l’état d’esprit. On a fait un recrutement cet été et complété cet hiver qui voit apparaître un certain nombre de joueurs, a encore estimé le président de l'OL. […] Dejan Lovren arrive, pour Jeffinho vous avez vu ce que disent les supporters de Botafogo même si ce n’est pas forcément objectif et puis il y a Amin Sarr maintenant. C’est un recrutement ambitieux et pas tout le temps avec des transferts."

Et Jean-Michel Aulas de poursuivre en se félicitant du travail réalisé en coulisses par les dirigeants lyonnais.

"Le bilan n’est pas bon sur le plan sportif mais si on se projette sur trois ans. Je pense que l’on a mis en place un certain nombre de choses qui vont nous permettre d’être plus efficaces. Au travers de la remise en cause qui est la nôtre, on aussi des idées futures pour améliorer l’organisation. Voilà le plan à moyen terme et à court terme."

Aulas vise "la plus haute place" d'ici 3-5 ans

Relancé sur les ambitions du club rhodanien d’ici trois ans, le président de l’OL a confirmé qu’il espérait un retour vers le sommet de la Ligue 1. C'est simple, malgré la mauvaise passe actuelle de son club, le dirigeant vise toujours l'Europe cette saison et compte bien retrouver la Ligue des champions l'an prochain.

"Quand on fait des investissements considérables, il faut permettre de pouvoir solder un certain nombre de positions qui ont été développées ces dernières années et il faut pouvoir repartir, a enchaîné Jean-Michel Aulas. Oui, on vise le haut du championnat de France et la plus haute place pour un cycle de trois ou cinq ans. Evidemment, on va essayer dès cette année de retourner en coupe d’Europe même si c’est un peu difficile en ce moment. Mais on espère toujours avoir cette possibilité et on a tout fait pour y arriver. Et puis on va préparer la saison prochaine pour aller en Ligue des champions dès l’année prochaine." Après un cycle raté depuis quelques années, Jean-Michel Aulas et Lyon veulent passer à autre chose. Non sans retrouver de grosses ambitions.