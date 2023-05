OL-Monaco: "Pense au mercato", le message cinglant des supporters lyonnais à Toko Ekambi

Lors de la réception de Monaco ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, les Bad Gones ont fait passer un message à Karl Toko Ekambi: ils ne veulent plus revoir à l'OL l'attaquant camerounais, prêté à Rennes jusqu'à la fin de la saison.

Les Bad Gones avaient des messages à faire passer ce vendredi, à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Après un hommage à Jean-Michel Aulas, les Ultras lyonnais ont été beaucoup moins tendres avec Karl Toko Ekambi, souvent pris pour cible lors de son passage à l'OL. Le joueur prêté à Rennes jusqu'au mois de juin avait d'ailleurs réglé ses comptes avec les dirigeants et les fans lyonnais dans les colonnes de So Foot.

"Les supporters, je m’en fous. Honnêtement, j’en ai rien à foutre. Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Le problème, c’est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont ciblés. Maxwel Cornet, Bertrand Traoré, etc. Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés à Lyon, c’est tout", avait-il confié.

Un retour impossible ?

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OL, KTE va-t-il reporter la tunique lyonnaise ? Les supporters ont un avis bien tranché sur la question. "Karl Toko pense au mercato. On ne veut pas te revoir avec notre maillot !", indique une banderole brandie par les Bad Gones dans le virage nord du Groupama Stadium. Un discours sensiblement égal au souhait du principal intéressé dans son entretien pour So Foot. "Je ne pense pas rejouer à Lyon. Je n’espère pas en tout cas." Difficile de faire plus clair.