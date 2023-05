OL-Monaco: le vibrant hommage des supporters lyonnais à "l'éternel président Aulas"

Lors de la réception de Monaco ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, les supporters lyonnais ont rendu hommage à Jean-Michel Aulas, qui a quitté son poste de président du club la semaine dernière.

S'il n'est pas présent physiquement au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas est dans toutes les têtes ce vendredi. À l'occasion de la réception de Monaco lors de la 36e journée de Ligue 1, le premier match à domicile des Gones depuis son départ, l'ancien président de l'OL - devenu président d'honneur - a été ovationné par le Groupama Stadium.

Lors de la première période, les Bad Gones ont déployé une banderole avec un message fort: "tous présent au dernier match pour l'hommage à l'éternel président Aulas". Une attention accompagnée de son nom scandé dans les travées de l'enceinte lyonnaise, qui rugira une dernière fois pour "JMA" lors de la réception de Reims, samedi prochain (21 heures).

La banderole des supporters lyonnais pour Jean-Michel Aulas lors d'OL-Monaco, le 19 mai 2023. © Capture d'écran Prime Video

Aulas ému lors du match des féminines

Apparu très ému lors de la finale de la Coupe de France féminine le week-end dernier à Orléans, Jean-Michel Aulas avait soulevé le trophée avec ses joueuses, avant de profiter de la fête dans les vestiaires au coup de sifflet final. "Je suis un homme heureux car je me retire sur un titre, avait-t-il confié. Il restera encore un match à Paris pour le championnat (le 21 mai, ndlr). Je vais me retirer la semaine prochaine avec le coeur lourd car ce sont des amitiés et des relations très fortes qui se sont créées. Mais aussi en étant paisible et serein en ayant fait ce que je voulais faire."