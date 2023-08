OL-Montpellier: le match décalé à 19h en raison de la canicule

La LFP a pris la décision de retarder de deux heures la rencontre de la deuxième journée de Ligie 1 entre l'OL et Montpellier. En raison de la canicule, le coup d'envoi aura lieu à 19 heures ce samedi.

La canicule va avoir des conséquences sur la deuxième journée de Ligue 1. Initialement prévu à 17 heures ce samedi, le match entre l'OL et Montpellier est décalé de deux heures (19h) "en raison de la canicule et des fortes chaleurs annoncées ces prochains jours sur l'agglomération lyonnaise".

Jusqu'à 38 degrés attendus

La décision a été prise par la LFP alors que "les températures pourraient atteindre les 38 degrés ce samedi à Décines". Météo France a placé un total de 19 départements français en vigilance orange canicule à partir de vendredi midi, dont celui du Rhône où aura lieu ce match.

Cet épisode caniculaire s'annonce comme le plus chaud enregistré en France cet été. La deuxième journée du championnat commencera ce vendredi (21h) avec une rencontre entre Metz et l'OM. Samedi, le PSG se déplacera à Toulouse en début de soirée (21h).

Ce dimanche, le match de 13 heures aura lieu à Lille, qui n'est pas concerné par l'alerte canicule. Reims, Lorient et Le Havre accueilleront aussi des rencontres à 15 heures mais ces rencontres ne sont pas situées non plus dans les départements concernés. Monaco affrontera à domicile Strasbourg à 17 heures.

La chaleur, un point capital depuis l'arrivée de Mediapro

Selon les informations de RMC Sport, la chaleur a été un point important ajouté au "deal" entre la LFP et Mediapro en 2020 avec la création de la chaîne Téléfoot. Si l'instance a connaissance 48 heures avant de fortes chaleurs au moment d'une rencontre de Ligue 1, elle peut décider de décaler son coup d'envoi.

Pour le dimanche, ces affiches peuvent toutes être décalées à 19 heures. Cette réglementation a également été appliquée depuis 2021 avec une grande partie de l'appel d'offres remporté par Amazon. Reste à savoir si cette décision sera prise pour ce dimanche 20 août et si Canal+, diffuseur du match de 17 heures, se pliera à cette règle.

Pour ces matchs de dimanche, la décision sera prise vendredi par la LFP. Les rencontres Reims-Clermont et Monaco-Strasbourg sont jugées à risque.