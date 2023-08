EN DIRECT - Ligue 1: toutes les infos sur la 2e journée de la saison

Le championnat de France vient tout juste de reprendre mais certaines bonnes ou mauvaises surprises sont déjà apparues. La deuxième journée de Ligue 1 organisée ce week-end va permettre aux clubs de l'élite d'enchaîner ou au contraire de rebondir après des débuts ratés. Si le Paris Saint-Germain voudra lancer sa saison contre Toulouse, potentiellement avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé mais sans Neymar, le leader rennais devra négocier un périlleux déplacement à Lens sur le terrain de Nordistes revanchards après leur défaite inaugurale. Le meilleur des conférence de presse et toutes les infos sur la deuxième journée de L1, c'est en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Encore du temps additionnel à rallonge pour la 2e journée ? Comme attendu, les temps additionnels ont doublé le week-end dernier, pour la première journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1, par rapport à la moyenne de la saison passée. Tout sauf une surprise compte-tenu des directives de la FIFA auprès des arbitres depuis plusieurs mois. >> On vous explique tout par ici



PSG: Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé espérés à Toulouse Nordi Mukiele a repris l’entraînement collectif ce mercredi au Campus PSG. Blessé au mois d’avril et opéré aux ischio-jambiers, l’arrière droit de 25 ans s’entraînait en marge du groupe depuis la reprise. Lee Kang-In et Warren Zaïre-Emery se sont entrainés à part ce mercredi. A priori, il s’agit simplement d’une mesure de précaution, surtout de la fatigue, notamment pour "WZE". Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont participé à la séance normalement et seront dans le groupe ce week-end, sauf changement de dernière minute.



Le programme de la 2e journée de Ligue 1 Voici les neuf affiches du week-end en Ligue 1: Metz-Marseille, vendredi 18 août à 21h

Lyon-Montpellier, samedi 19 août à 17h

Toulouse-Paris Saint Germain, samedi 19 août à 21h

Lille-Nantes, dimanche 20 août à 13h

Le Havre-Brest, dimanche 20 août à 15h

Lorient-Nice, dimanche 20 août à 15h

Reims-Clermont, dimanche 20 août à 15h

Monaco-Strasbourg, dimanche 20 août à 17h05

Lens-Rennes, dimanche 20 août à 20h45



Bonjour à tous, Après une première salve qui a réservé son lot de surprises comme la défaite de l'OL à Strasbourg ou le nul du PSG contre Lorient, la saison de Ligue 1 se poursuit ce week-end à l'occasion de la deuxième journée. Quelques jours après son élimination cruelle en Ligue des champions, l'OM ouvrira le bal avec un déplacement à Metz vendredi soir. Montpellier et Paris tenteront de lancer leur campagne samedi, respectivement contre Montpellier et Toulouse, alors que le choc entre Lens et Rennes constituera l'affiche du dimanche soir. Un beau choc en perspective à Bollaert.