OL: "C'est du temps perdu", Blanc ne veut pas comparer les calendriers pour l'Europe

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours de la réception de Montpellier, Laurent Blanc se focalise uniquement sur les résultats de son équipe et ne veut pas regarder le calendrier de Lille et Rennes, les concurrents pour la 5e place.

Laurent Blanc reste focalisé sur l'OL. À cinq journées de la fin du championnat, les Rhodaniens sont toujours 7es de Ligue 1 et restent à six points d'une qualification pour les barrages de Ligue Europa Conference. Avant la réception de Montpellier, dimanche à 17h05, les Gones ont pris 12 points sur 15 possibles et peuvent toujours croire à leurs ambitions européennes malgré une première partie de saison ratée.

Il faut pour cela enchaîner les bons résultats et espérer des faux pas de Lille et Rennes, les plus proches concurrents. Pourtant, le coach lyonnais ne veut pas sortir les calculatrices. "Non il faut gagner, a rappelé Laurent Blanc en conférence de presse ce vendredi. Rattraper, faire des calculs, regarder tous les matchs des adversaires potentielles, non. Moi ce n’est pas mon cas, je vous le dis. Je ne me précipite pas pour savoir quoi que ce soit, moi ce qui m’intéresse c’est de gagner les matchs."

Un calendrier plus avantageux pour Rennes ?

Se focaliser sur les adversaires reste "du temps perdu" pour l'ancien entraîneur du PSG. Pourquoi ? "Parce que ça ne change rien pour vous, quel que soit le résultat de nos adversaires, nous, il faut gagner. Ça m’horripile quand j’entends 'ça peut donner une source de motivation supplémentaire'. Vous pensez sincèrement que quand vous jouez un match contre un adversaire vous avez besoin d’une sur motivation si vous savez que votre adversaire direct a perdu ou gagné ?"

Avec six points de retard sur Lille (5e) et trois sur Rennes (6e), l'OL devra confirmer son statut de co-meilleure équipe du championnat sur la phase retour (28 points, comme le PSG et l'OM) pour éviter une deuxième saison consécutive sans Coupe d'Europe.

· Le calendrier de Lille

va à Reims, va à Monaco, reçoit Marseille, reçoit Nantes, va à Troyes.

· Le calendrier de Rennes

va à Nice, reçoit Troyes, va à Ajaccio, reçoit Monaco, va à Brest.

­· Le calendrier de Lyon

reçoit Montpellier, va à Clermont, reçoit Monaco, reçoit Reims, va à Nice.