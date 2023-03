OL-Nantes: Lacazette devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Gones, mais sort blessé

Buteur face à Nantes ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Alexandre Lacazette est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OL (150 buts) et efface Bernard Lacombe des tablettes. Mais l'ex-Gunner est sorti blessé en 2eme période.

Alexandre Lacazette entre un peu plus dans l'histoire de l'OL. De retour dans le onze pour la première fois depuis le 12 février, le capitaine lyonnaisa remis son équipe sur de bons rails ce vendredi lors de la réception de Nantes au Groupama Stadium en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.

Surpris par un csc de Castello Lukeba dès la deuxième minute, les Gones ont rapidement réagi grâce à leur homme fort de la saison. Après une tête de Bradley Barcola, le "Général" a montré toute sa hargne pour tacler le ballon dans la surface devant Nicolas Pallois et ramener l'OL à hauteur.

>> Suivez OL-Nantes en direct

Encore très (très) loin de Di Nallo

Avec son 150e but sous les couleurs lyonnaise, Alexandre Lacazette dépasse officiellement Bernard Lacombe - présent dans les tribunes ce vendredi - et devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OL. Il reste cependant très loin de Fleury Di Nallo, au sommet de ce classement avec ses 222 réalisations.

Il est sorti blessé

Avec ce nouveau but, il confirme qu'il est l'homme fort du groupe de Laurent Blanc cette saison. En 27 matchs toutes compétitions confondues cette année, il culmine à 21 réalisations et cinq passes décisives. Le 22e n'était pas loin, puisque Lacazette a manqué une énorme double occasion juste avant la pause. Mais la soirée s'est mal terminée. Après l'heure de jeu, Alexandre Lacazette a stoppé ses efforts, blessé. Il a dû céder sa place à Moussa Dembélé. On ignore encore la nature de sa blessure, mais une rechute musculaire n'est pas à exclure. La poisse.