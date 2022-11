OL-Nice: l'énorme fête des supporters lyonnais pour leur Ballon d’or Karim Benzema

L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et actuel capitaine du Real Madrid Karim Benzema a présenté son Ballon d’or aux fans de l’OL, vendredi soir au Groupama Stadium, à la mi-temps du match de Ligue 1 face à Nice. Un grand moment d'émotion pour l'enfant de Bron.

Soirée riche en émotions ce vendredi soir au Groupama Stadium. A l’occasion de la réception de l’OGC Nice pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, le stade de l’Olympique Lyonnais célébrait deux événements. Avant le coup d’envoi, ce sont d’abord les Bad Gones qui ont assuré le spectacle avec d’impressionnants tifos pour fêter leur 35e anniversaire. Mais le grand moment de la soirée se déroulait à la pause.

"C'est extraordinaire"

Alors que les Gones étaient menés à la pause, les fans ont retrouvé le sourire lorsque le stade s'est éteint et que Karim Bezema a pénétré sur la pelouse suivi de six formateurs. L'enfant de Bron, formé à l'OL, s'est vu remettre son Ballon d'or des mains de son mentor, Bernard Lacombe, très ému. Acclamé par les supporters, l'attaquant du Real Madrid, ému lui aussi, est ensuite allé au plus près des fans pour les saluer.

"C'est quelque chose de magnifique, a confié à chaud KB9 au micro de Prime Video. Merci à mon club du Real Madrid, qui m'a permis de réaliser mon rêve, et Lyon, mon club depuis tout petit. Ils sont là, j'ai gravi les échelons ici, c'était un moment exceptionnel. C'est ma ville, le club qui m'a permis de réaliser mon rêve en signant au Real. Voir tous ces gens, les supporters, c'est extraordinaire, ça me rend fier de mon travail et je sais qu'ils sont fiers de moi."

Dans l'après-midi, Karim Benzema a inauguré une fresque à son effigie, dessinée sur la façade d'un immeuble de Bron, sa ville natale, en bordure du boulevard périphérique lyonnais. Pour des raisons de sécurité, c'est perché sur le toit d'un immeuble en face de celui où l'oeuvre a été dessinée qu'il a pu assister au spectacle. L'inauguration s'est faite officiellement en petit comité, au centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais à Décines-Charpieu en présence du président Jean-Michel Aulas, des maires de Bron, Jérémie Bréaud, et de Décines-Charpieu, Laurence Fautra, de son sponsor, Adidas, mais aussi d'une cinquantaine de jeunes licenciés du club de Bron-Terraillon où Benzema a débuté le football. Les festivités du Ballon d'or terminées, l'attaquant du Real espère désormais boucler cette année 2022 exceptionnelle avec une victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde au Qatar.