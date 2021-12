OL: "nous avons souffert", Aulas revient sur la première partie de saison et annonce des changements

Dans une vidéo publiée ce samedi sur les réseaux sociaux de l'OL, Jean-Michel Aulas a adressé un message à ses supporters, alors que son club connaît actuellement une "ambiance difficile". Le patron du club rhodanien promet à nouveau des changements en collaboration avec l'entraîneur Peter Bosz et Vincent Ponsot, directeur du football.

Les dernières semaines ont été compliquées sur tous les plans pour l'OL, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Dans une vidéo publiée ce samedi sur les réseaux sociaux, adressée aux supporters, Jean-Michel Aulas revient pendant plusieurs minutes sur "une ambiance difficile" pour son club "qui vient de vivre des événements plus compliqués que les années précédentes."

"Nous n'avons pas toujours réussi les performances que nous souhaitons"

"Je voulais vous dire que nous avons tout en main pour réussir une deuxième partie de saison sportive qui soit à la hauteur de nos ambitions. Nous avons souffert évidemment quand Juninho a décidé de partir un peu plus loin pour faire des choses complémentaires, a déclaré d'abord de façon un peu alambiquée Jean-Michel Aulas, à propos du départ du directeur sportif de l'OL. Nous avons souffert aussi dans le championnat. Nous avons souffert quand un certain nombre de difficultés sont apparues sur le plan de la ralation avec nos supporters. Le match contre l'OM a été un tournant et nous défendons devant toutes les juridictions possibles pour montrer qu'en ayant les meilleures infrastructures de France, des valeurs jamais remises en cause, nous ne devions pas peut-être être comme cela a été le cas au devant des difficultés que les autres, souvent, auraient plus méritées que nous. Il faut regarder droit devant, être conscient de nos forces."

L'OL a nommé cette semaine Bruno Cheyrou comme conseiller technique et directeur du club rhodanien. Peter Bosz a été lui maintenu au moins jusqu'à "fin février", où un nouveau bilan sera effectué. "Il y a eu pour les garçons, un certain nombre de réussites. 13e n'est pas la place de l'OL. Nous avons la certitude que des points positifs existent. il faut trouver la bonne coordination. Nous avons un entraîneur et un staff de qualité, choisis à une époque où nous avions la certitude que les choses allaient bien réussir. Nous avons des joueurs de qualité mais c'est vrai, nous n'avons pas toujours réussi les performances que nous souhaitons, a admis Aulas. Le championnat n'a pas encore fait ses différences. On peut imaginer, au travers d'un stage de reprise (prévu le 29 décembre, NDLR) et de changements que nous allons opérer avec Peter Bosz et Vincent Ponsot, trouver les ressources nécessaires pour revenir au premier plan du championnat. C'est notre détermination, j'en ai la conviction."

Tenu en échec par Metz (1-1) lors de sa dernière sortie en Ligue 1, l'OL doit commencer l'année civile 2022 par la réception du PSG le 9 janvier prochain. Avant cela, la FFF rendra son verdict mardi après les incidents survenus face au Paris FC en Coupe de France. L'instance doit prononcer un verdict notamment sur le sort du match, interrompu à la mi-temps en raison des débordements. Une possibilité existe donc, sur le papier, que cette rencontre soit rejouée début janvier, sur le créneau réservé pour les 16es de finale de la Coupe de France.