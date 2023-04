OL-OM: pourquoi Tudor a préféré Balerdi à Mbemba pour le choc

Malgré l'importance de l'affiche, et les critiques récurrentes autour l'Argentin, l'entraîneur marseillais Igor Tudor a décidé de titulariser Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba dimanche soir lors d'OL-OM (1-2). Avec un plan assez précis en tête.

"C’est un choix technique. Nous avions étudié le jeu des Lyonnais et nous avons pris cette option." Cette option, celle de titulariser Léonardo Balerdi au détriment de Chancel Mbemba, a surpris les supporters et certains observateurs à l’annonce de la composition de l’équipe marseillaise, dimanche soir, avant OL-OM (1-2). Mais Igor Tudor ne s’est jamais soucié des réactions que ses décisions pouvaient provoquer. Dimitri Payet abonné au banc dès le début du championnat, Mattéo Guendouzi déclassé au fil de la saison, Vitinha réclamé mais souvent protégé avant d’être véritablement lancé... Certains choix de l’entraineur croate ne sont pas très "populaires", mais Tudor les assume, même s'ils ne plaisent pas.

Balerdi avait deux missions bien précises

Souvent critiqué, Léo Balerdi est aujourd’hui dans le top 5 des Olympiens les plus utilisés cette saison. L’Argentin a toute la confiance de Tudor et l’entraineur marseillais a décidé, dimanche soir, de le lancer dans ce match crucial pour deux raisons bien précises. D’abord, Igor Tudor avait investi Balerdi d’une mission, celle de suivre Rayan Cherki au plus près. Tudor estime que Balerdi avait le profil, en termes d’agressivité et de vivacité d’intervention, pour gagner ce duel et contenir le jeune Lyonnais souvent à l’initiative des actions offensives de son équipe.

Ensuite, Tudor apprécie la vitesse du défenseur argentin. Avec notamment Bradley Barcola en face, le staff de l’OM craignait particulièrement la capacité des attaquants lyonnais à prendre les espaces libres et l’entraineur croate a estimé que Balerdi pouvait lui offrir, dans ce registre, plus de garanties que Mbemba.

Une petite baisse de régime chez Mbemba ?

Le défenseur congolais n’est pourtant pas blessé. Il serait, certes, revenu un peu fatigué de la trêve internationale du mois de mars, ce qui pouvait expliquer sa mise sur le banc lors d’OM-Montpellier voire Lorient-OM, à son retour de sélection. Il aurait aussi, aux yeux du staff, connu une petite baisse de régime, ces dernières semaines. Celle-ci n’a pourtant pas sauté aux yeux lors des nombreuses rencontres qu’il a pu disputer, même si Mbemba s’est montré moins impressionnant ces derniers temps, dans son volume de jeu et sa capacité à apporter le danger, offensivement, comme il a souvent su le faire cette saison.

Dimanche, Mbemba s’est échauffé quasiment toute la première période. Et il se tenait prêt à entrer en jeu quand Samuel Gigot a été soigné au doigt, dès le début du match. Preuve que l’ancien joueur du FC Porto était apte. Le jeu de la concurrence n’épargne donc personne. En ce moment, Gigot et Sead Kolasinac sont en forme et jugés indispensables par Tudor. Il fallait faire un choix pour le troisième homme. Quitte à sacrifier Mbemba, qui n’est même pas entré en jeu, mais qui n’avait pas manqué de donner de la force à son coéquipier, avant le match : "Chancel m’a donné beaucoup de confiance. Entre nous on s’encourage. C’est un super mec et un top joueur", a lancé Balerdi en quittant le Groupama Stadium, dimanche soir, avec un grand sourire.