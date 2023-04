OM: "Je n'ai jamais de pression dans la vie", Mbemba décrit sa sérénité à toute épreuve avant le choc contre l'OL

En conférence de presse avant l'Olympico OL-OM, le défenseur marseillais Chancel Mbemba a confié aborder ce choc avec la sérénité qui le caractérise.

À deux jours du choc que l'Olympique de Marseille disputera à l'extérieur, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, le défenseur phocéen Chancel Mbemba s'est présenté ce vendredi devant la presse en ayant bien bossé son oral. L'OM n'a plus gagné à Lyon depuis 2007 et ça, le Congolais le sait : il veut enrayer cette mauvaise passe sur les terres de Bocuse. "C'est un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Cela fait un moment qu'on ne gagne pas là-bas, depuis 2007. 400 supporters seront au stade. Pour nous, c'est peu mais on n'a pas le choix. C'est dommage. Mais on part à la guerre. Ce ne sera pas facile", a estimé l'ancien du FC Porto.

Pas un grand consommateur de football à la télé, la recrue marseillaise a toutefois confié avoir visionné la dernière performance de l'OL, à Toulouse. Ce qui lui a permis de cibler les points forts de l'effectif de Laurent Blanc. "C'est à toute l'équipe (de gérer les forces adverses). Lacazette a marqué 18 buts, si je ne me trompe pas (19, ndlr). Il y a les jeunes aussi... Ce sera un très beau combat", a promis Chancel Memba.

Pas de pression pour Mbemba avant OL-OM

Pour autant, d'un naturel serein, Chancel Mbemba ne se met pas de pression. Comme toujours, d'ailleurs. "C'est ma nature. Je n'ai pas de pression dans la vie. Le plus important sur le terrain pour moi, c'est de faire plaisir à ceux qui regardent. Je ne sais pas pour les autres joueurs. Je joue normalement, naturellement, sans forcer. Mais le plus important est de gérer la tension, il faut être tranquille. Sous pression, tu fais beaucoup d'erreurs", détaille le Congolais.

Et celui-ci de conclure son exercice devant la presse en expliquant sa personnalité très calme : "Quand je sors d'ici, je rentre tout de suite chez moi. Je prends mon téléphone, je commence à regarder mes films. Je profite du soleil, des supporters, je fais des photos, mais je ne fais pas beaucoup de choses. Je suis comme ça depuis que j'ai commencé ma carrière. Je n'ai pas découvert la ville, honnêtement, ce n'est pas mon délire", a commenté Mbemba, de retour au premier plan contre Troyes après avoir débuté les deux derniers matchs sur le banc.