OL-OM: Tudor explique pourquoi il a préféré Balerdi à Mbemba

L’OM s’est offert une précieuse victoire dans l’antre de l’OL, ce dimanche, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (1-2). Un match lors duquel Igor Tudor a choisi de se passer de Chancel Mbemba en défense centrale. En lui préférant Leonardo Balerdi.

Une seule titularisation lors des quatre derniers matchs. A l’heure du sprint final, Chancel Mbemba est moins utilisé à l’OM. Le défenseur de 28 ans est resté sur le banc lors de la victoire sur la pelouse de l’OL, ce dimanche, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (1-2). L’international congolais (68 sélections, 4 buts) n’était pourtant pas blessé. Mais Igor Tudor lui a préféré Leonardo Balerdi pour épauler Samuel Gigot et Sead Kolasinac en défense centrale. Un choix dont il s’est justifié en conférence d’après-match.

"J'ai choisi Balerdi plutôt que Mbemba pour des raisons techniques, en étudiant Lyon et en voyant comment ils jouent, a expliqué l’entraîneur croate. J'ai pensé que c'était la meilleure option. C'est mon travail, parfois on a raison, parfois on se trompe."

Grâce à ce succès au Groupama Stadium, acquis au bout du temps additionnel grâce à un improbable csc de Malo Gusto, Marseille reprend sa place de dauphin derrière le PSG. Avec 1 point d’avance sur Lens et 6 points sur Monaco. De quoi se projeter un peu plus sur une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

"On est encore loin du but"

"J'espère que c'est un tournant, mais il y a encore beaucoup de points en jeu d'ici la fin de saison et la qualification est encore loin, a tempéré Tudor. On doit encore jouer Lens (le 6 mai à Boallert) et Lille (le week-end du 21 mai à Pierre-Mauroy). C'est une victoire qui a beaucoup de valeur mais on est encore loin du but. Ce but à la dernière seconde, c'est pour ça que les gens aiment le foot, tout peut arriver. Je ne sais pas si c'est un but tombé du ciel, ou le destin, mais au final, je pense que ça a été un match fantastique à suivre. Il y a eu beaucoup d'émotions, des occasions. C'est pour ça que les gens viennent au stade. A la fin, ce sont des émotions qui ont une meilleure saveur pour les fans de l'OM".