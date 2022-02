OL-OM: une défaite amère côté marseillais, Sampaoli pas content de la manière

L'OM s’est incliné sur la pelouse de Lyon, mardi, lors du match reporté de la 14e journée de Ligue 1 (2-1). Alors qu’ils maîtrisaient les débats, les joueurs de Jorge Sampaoli ont cédé dans les dernières minutes. De quoi agacer leur entraîneur argentin.

"Cette défaite va nous rester en travers de la gorge". Amine Harit résume le sentiment qui domine dans les rangs de Marseille après le déplacement à Lyon, mardi, lors du match reporté de la 14e journée de Ligue 1 (2-1). Après avoir longtemps dominé les débats et ouvert le score grâce à Mattéo Guendouzi (10e), l’OM a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras dans un Groupama Stadium à huis clos. La faute à une deuxième mi-temps beaucoup trop timide, lors de laquelle Xherdan Shaqiri (76e) et Moussa Dembélé (89e) en ont profité pour arracher la victoire pour les Gones. Au grand damne de Jorge Sampaoli.

"Nous avons arrêté de jouer en seconde période, regrette le coach marseillais. On s’est contenté de notre avantage. On a une équipe bâtie pour attaquer. Si on ne joue pas, ça devient difficile. On a perdu parce qu’on n’a pas joué (…) On n’a pas eu le contrôle du jeu, on a défendu sans ballon et ça a été dur pour nous. La seule chose qui reste à faire, c’est nous préparer pour le match de vendredi (contre Angers), essayer de progresser et retrouver le chemin de la victoire."

"Ne pas dresser un diagnostic à chaud"

Sampaoli n’a que trois jours pour remobiliser ses troupes avant la réception du SCO, prévue à 21h au Vélodrome. Le temps pour l’entraîneur argentin de faire le bilan de cette déconvenue dans le Rhône. Et de jauger les forces en présence. "Il ne faut pas dresser de diagnostic à chaud. J’ai besoin de temps pour faire une analyse réfléchie", a lâché Sampaoli après la rencontre, refusant d’évoquer la fatigue de ses joueurs, qui avaient éliminé Montpellier trois jours plus tôt, en 8es de finale de la Coupe de France . A l'issue d'une séance de tirs aux buts (1-1, 5 tab à 4). Avec ce revers face au rival lyonnais, l’OM reste 3e du classement, à 2 points de Nice et 13 points du PSG.