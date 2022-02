OL-OM: Lirola regrette de s’être fait "marcher dessus"

Pol Lirola, arrière droit de l’OM, regrette d’avoir perdu le fil de la rencontre face à Lyon, mardi (2-1) alors que son équipe menait 1-0. L’Espagnol sent tout de même des motifs d’espoir dans la prestation marseillaise.

L’OM a quitté Lyon avec un goût amer dans la bouche. Longtemps dominateurs et devant au score, les Marseillais se sont finalement inclinés en fin de rencontre (2-1), mardi en match en retard de la 14e journée de Ligue 1. Un scénario difficilement compréhensible pour Pol Lirola qui reconnaît tout de même avoir perdu le fil en deuxième mi-temps.

"Nous étions peut-être un peu fatigués"

"Lyon nous a un peu marché dessus c'est vrai en seconde période, a reconnu l’arrière droit à l’issue de la rencontre. Nous étions peut-être un peu fatigués mais cela ne doit certainement pas être une excuse. Ils ont eu des occasions et ils ont marqué. Nous avons payé nos erreurs. Nous maîtrisons de mieux en mieux le système que préconise l'entraîneur. Aujourd'hui, nous avons eu un petit coup de mou mais nous allons continuer sur ce chemin. Il ne faut pas non plus oublier que nous livrons une grande saison et on va tenter d'aller de plus en plus loin."

Son entraîneur Jorge Sampaoli est aussi resté sans réaction après la défaite de ses troupes. "Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse perdre ce match, a pesté l’entraîneur argentin. On s'est créé des occasions, et je suis triste qu'on ait terminé comme ça... Le changement de visage? Je pense que nous n'avons pas bien joué la deuxième mi-temps, l'OL a fait mieux. Ce que j'ai dit aux joueurs? Qu'il faut bien préparer le match contre Angers vendredi."

"Je crois qu'on a vu deux Marseille ce soir, a ajouté le gardien Pau Lopez. Un dans la première période, puis un autre qui a défendu. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est compliqué contre des joueurs de ce niveau. Il faut apprendre de ce match. (...) Marseille est une équipe taillée pour attaquer, c'est plus compliqué quand on joue à l'entrée de notre surface. Avec des joueurs de ce niveau en face, il faut faire attention."

Marseille a manqué l’occasion de prendre seul la deuxième place alors que Lyon en profite pour revenir à un point du quatrième rang.