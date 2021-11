OL: "On s’est fait manger dans tous les domaines", reconnaît Caqueret après la gifle à Rennes

Invité de "Rothen s'enflamme", ce mardi sur RMC, le milieu de l'OL Maxence Caqueret est revenu sur la cuisante défaite lyonnaise à Rennes, dimanche soir en Ligue 1 (4-1). Frustré par ce résultat, l'international Espoirs veut vite tourner la page.

Depuis ses débuts à l'OL, Maxence Caqueret a vécu quelques grandes soirées de football, d'autres un peu plus difficiles, mais celle de dimanche est probablement l'une des plus sombres. Alors que les Lyonnais espéraient faire un gros coup à Rennes en Ligue 1, ils ont été balayés au Roazhon Park (4-1). Et deux jours plus tard, le jeune milieu rhodanien (21 ans) l'a toujours en travers de la gorge.

"On reste sur un très, très mauvais résultat, une grosse frustration, a-t-il confié ce mardi dans 'Rothen s'enflamme', sur RMC. Après, comme j’ai pu le dire après le match, c’est une défaite méritée, on s’est fait manger dans tous les domaines. C’est quelque chose qui va nous servir pour la suite, mais il faudra aussi oublier ce match pour rebondir, car c’était une soirée très compliquée."

"Un manque d'agressivité, de justesse technique, d'envie..."

Pour Caqueret, ce fiasco breton a de multiples explications. "Je pense qu’il y a eu un manque d’agressivité, de justesse technique, un manque d’envie, aussi, alors que c’était un match très important pour nous, qui pouvait nous propulser plus haut au classement. C’est vraiment une contre-performance, mais comme je l’ai dit, il va falloir passer à autre chose."

Maxence Caqueret contre Rennes © Icon Sport

En termes de jeu, mais aussi d'attitude. Car dimanche, plusieurs embrouilles ont éclaté entre Lyonnais sur le terrain, notamment une en toute fin de match entre Lucas Paqueta et Houssem Aouar, pour savoir qui allait tirer le penalty du 4-1. Mais pour Caqueret, la dispute en question n'a pas laissé de traces. "Sur le moment, c’est un peu frustrant pour les joueurs, mais il n’y a pas eu de souci après le match, on est passé à autre chose directement", assure-t-il.

En attendant le prochain match de l'OL, à savoir un choc contre l'OM le 21 novembre au Groupama Stadium, Maxence Caqueret est parti retrouver l'équipe de France Espoirs, pour deux matchs contre l'Arménie et la Macédoine du Nord. Une bonne chose? "Si on avait eu match jeudi (avec Lyon en Ligue Europa, ndlr), par exemple, on aurait pu se rattraper et ça aurait fait le plus grand bien, estime-t-il. Mais d’un autre côté, le fait de partir en sélection permet aussi de se vider la tête. Donc je suis partagé."