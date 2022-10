OL: "On va se battre", l'autocritique de Caqueret dans un message aux supporters lyonnais

Dans un long message adressé aux supporters de l'OL, le milieu de terrain Maxence Caqueret reconnaît que les joueurs ne sont pas à la hauteur dans la crise que traverse le club.

L’Olympique Lyonnais traverse "une période difficile, peut-être l’une des plus compliquées" qu’il ait jamais connu, reconnaît Maxence Caqueret, mais le milieu de terrain des Gones, pas le plus décevant ces dernières semaines, loin de là, promet que l’équipe "va se battre".

Dans un long message publié sur Instagram Maxence Caqueret s’adresse à ces "dizaines de milliers" de supporters lyonnais qui souffrent en constatant chaque semaine l’ampleur des dégâts. "À vous qui vous déplacez, qui nous soutenez, qui chantez, vous faites honneur à notre club (...) Sachez qu’il ne sera jamais question d’abandonner", écrit-il.

"L’OL c’est mon club de cœur, et on doit tout donner pour lui quoi qu’il arrive. On doit prendre nos responsabilités, et moi le premier, je suis loin d’être fier de ce que j’apporte à l’équipe", ajoute-t-il. Lors du dernier match de son équipe, qui s’est soldé par un triste nul face à Toulouse, Maxence Caqueret s’est pourtant illustré avec une entrée en jeu intéressante dans la dernière demi-heure. Il a apporté davantage d’énergie que Corentin Tolisso, dont le niveau physique et athlétique est toujours aussi inquiétant, lui dont on s'attendait à ce qu’il apporte toute cette expérience et ce vécu accumulés en cinq saisons au Bayern.

Malheureusement pour l’OL, le joueur, l’une des têtes de gondole du recrutement lyonnais avec Alexandre Lacazette, n’apporte rien ou presque à cette équipe qu’il était censé guider, et qui n’affiche plus aucune cohésion désormais. L’OL, qui doit se déplacer à Rennes lors de la prochaine journée de Ligue 1, puis jouer sur la pelouse de Montpellier et recevoir Lille avant un périlleux voyage à Marseille, reste sur une série de cinq rencontres sans victoire, dont quatre défaites. A ce rythme-là, l'OL, 7e de Ligue 1 avec 14 points, pourrait s'installer dans le ventre mou du classement avant la Coupe du monde, et finir par s'y habituer.