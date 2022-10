Lens-OL: "C’est inadmissible", Caqueret et Lopes haussent le ton après la nouvelle défaite lyonnaise

L’Olympique Lyonnais s’est incliné sur la pelouse de Lens, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (1-0). Cette quatrième défaite consécutive en championnat a du mal à passer chez les cadres lyonnais, à l’image de Maxence Caqueret et Anthony Lopes.

Le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre. L’Olympique Lyonnais s’est incliné 1-0 sur le terrain de Lens, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Mais les Gones auraient pu repartir de Bollaert avec une addition nettement plus salée. Face à des Lensois entreprenants, les joueurs de Peter Bosz ont passé la soirée à subir les assauts de leurs hôtes, longtemps repoussés par Anthony Lopes. Et le gardien portugais a logiquement fini par céder sur un penaty de Florian Sotoca (82e).

"On n’a rien montré, a réagi le portier de l’OL sur Prime Video. On n’a vraiment pas montré grand-chose. On est dans une situation très compliquée. Quand ça ne tourne pas en notre faveur sur des faits de jeu comme ça, c’est que, généralement, on ne mérite rien. On repart une nouvelle fois avec une défaite. Ça fait quatre d’affilée. Ça commence à faire vraiment beaucoup."

"On doit faire beaucoup mieux"

Quatre défaites de suite en championnat, ce n’était plus arrivé au club rhodanien depuis 1990. Il y a plus de trente ans. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont désormais 7es du classement, à 12 points du PSG (leader) et 8 points de leurs bourreaux lensois, contre lesquels ils n’ont pas cadré la moindre frappe (sur quatre tentatives).

"C’est une grosse déception, a concédé Maxence Caqueret sur Prime Video. Encore une fois, on ne fait pas un bon match. On doit faire beaucoup mieux quand on est l’OL. Je pense qu’on ne montre pas nos valeurs. Il faut vite corriger tout ça, parce que ça ne va pas le faire. C’est à nous de tout mettre en œuvre pour être mieux et gagner nos prochains matchs."

"Montrer plus d’envie"

"C’est inadmissible. Honnêtement, c’est inadmissible, a poursuivi le milieu de terrain de 22 ans. On n’a rien à reprocher aux adversaires, ils ont fait leur match. Mais si on regarde nos propres matchs, ce n’est pas suffisant du tout. C’est à nous de faire beaucoup mieux, mais encore une fois, on n’a pas su faire les bonnes choses (…) On doit encore plus travailler. On doit être plus tueurs, montrer plus d’envie sur le terrain. Lens a montré plus d’envie et plus d’engagement. Et ça s’est vu."