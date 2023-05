OL: tifo, feu d’artifice et "surprise"… ce qui est prévu pour le grand hommage à Aulas samedi

L’OL rendra un grand hommage à Jean-Michel Aulas, samedi en marge des matchs des équipes féminine et masculine face à Reims. John Textor, propriétaire, ne sera pas là mais a mis la main au portefeuille pour les festivités annoncées comme "grandioses".

Le Groupama Stadium dira un dernier au-revoir à son président de légende, samedi à l’occasion du dernier match de la saison de l’OL féminin face à Reims (17h30), puis celui de l’équipe masculine également face au club champenois (21h, 37e journée de Ligue 1). Evincé de ses fonctions de président le 8 mai dernier après 36 ans à la tête du club, Jean-Michel Aulas (74 ans) sera honoré par tout un stade lors de fastueuses festivités. "Ce sera une fête grandiose, une célébration, pas juste un hommage à Jean-Michel Aulas", confie-t-on au club auprès de BFM Lyon. L’ancien président sera présent à sa place habituelle dans les tribunes.

Textor absent… mais très généreux pour les festivités

John Textor, propriétaire du club qui a poussé Aulas vers la sortie, ne sera pas de la partie puisqu’il assistera à la remise du diplôme universitaire de son fils aux Etats-Unis. Il postera des photos sur les réseaux sociaux pour le prouver, ajoute-t-on à l’OL. Malgré son absence, John Textor, qui assure actuellement les fonctions de président directeur général du groupe, a validé tous les hommages prévus pour son prédécesseur. "Il a décidé d'investir plus d'argent pour faire un belle fête", ajoute-t-on du côté de l’OL. "Legacy and respect" (héritage et respect) seront les deux maitres-mots de la soirée.

Cette longue et belle journée commencera donc par le match des féminines, sacrées championnes de France pour la 16e fois de l’histoire depuis leur succès face au PSG la semaine dernière (0-1). A partir de 20h45, un tifo géant sera déployé dans tout le stade avec la participation de tous les kops, avant le coup d'envoi du match des hommes de Laurent Blanc. A la mi-temps, les équipes féminines (seniors et U19) effectueront un tour d'honneur et présenteront leurs trophées au stade.

L'hommage à Jean-Michel Aulas promet d'être très émouvant. Il durera 30 minutes (entre 22H45 et 23H15) selon l'OL, avec "une surprise", et un feu d'artifice comme pour chaque dernier match à domicile, "mais celui-là aura une saveur particulière".