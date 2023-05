OL: "Pour l'Europe, c'est rapé", admet Blanc après la défaite à Clermont

Tombé à Clermont, l'Olympique lyonnais (7e) est distancé de trois longueurs par Lille, opposé à Monaco, ce dimanche (17h), et par Rennes. De quoi dire adieu à l'Europe, d'après Laurent Blanc.

Cette saison, à Lyon, l’espoir est souvent de courte durée. D’une semaine à l’autre, l’Olympique Lyonnais sèment des promesses déchues. La semaine dernière, le quadruplé de Lacazette avait permis à Lyon de conserver intact son ambition européenne face à Montpellier (5-4), à l’issue d’un scénario renversant. Ce dimanche, le rêve a volé en éclats à Clermont, vainqueur (2-1) avec un doublé de Grejohn Kyei.

Le résultat enterre définitivement les espoirs de l’OL d’accrocher la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Du moins d'après le technicien rhodanien. "Pour l'Europe, c'est rapé", a reconnu Laurent Blanc en conférence de presse. Le coach de l’OL n’a même pas essayé de faire semblant, ni cherché à fuir l’évidence. Devant la répétition des mêmes erreurs qui ont coûté très cher à son équipe cette saison, il ne pouvait que constater les dégâts, et regretter la tournure des événements, alors que son équipe avait pris les devants, grâce à Alexandre Lacazette, avant de se faire rejoindre trois minutes plus tard.

Laurent Blanc: "Apparemment, je ne suis pas bien compris"

"Ce n’est pas la seconde période que je regrette, avait-il confié au micro de Prime Video, le diffuseur, à l’issue du match. Le tournant du match, à mon avis, c’est quand on ouvre le score. Durant cinq minutes, il faut toujours faire attention, parce qu’on a tendance à se relâcher, inconsciemment. Je ne cesse de le répéter, mais apparemment, je ne suis pas bien compris. Si on rentre aux vestiaires à 1-0, je pense que le match est totalement différent en seconde période. On renouvelle bien trop souvent les mêmes erreurs. On est jeunes mais je pense qu’il faut apprendre vite."

En zone mixte, Alexandre Lacazette, qui a manqué l’égalisation sur penalty en fin de match, établissait le même constat que son entraîneur: "On avait réussi à ouvrir le score, rapidement on se fait rattraper, on sait que les 5 minutes après avoir marqué, c'est là où on manque d'attention, la preuve aujourd'hui."