OL-PSG: les larmes aux yeux de Jean-Michel Aulas avant la finale de la Coupe de France féminine

Présent à Orléans ce samedi pour la finale de la Coupe de France féminine entre l'OL et le PSG, Jean-Michel Aulas est apparu très ému au moment de saluer ses joueuses avant le coup d'envoi.

Séquence émotion à Orléans. Juste avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France féminine entre l'OL et le PSG au stade de la Source, Jean-Michel Aulas est descendu sur la pelouse pour saluer les 22 actrices.

Après avoir serré la main des Parisiennes et du corps arbitral, le président d'honneur du club rhodanien a fait la bise à chacune de ses joueuses, visiblement très ému. Il a ensuite quitté le terrain les larmes aux yeux, accompagné par Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, et Aline Riera, membre du Comex de la FFF et représentante de la Fédération en l'absence de Philippe Diallo, le président intérimaire.

>> Suivez OL-PSG en direct

Jean-Michel Aulas fait la bise à Vanessa Gilles avant OL-PSG, le 13 mai 2023. © Capture d'écran Bein Sport.

Jean-Michel Aulas lors d'OL-PSG, le 13 mai 2023. © Capture d'écran Bein Sports.

Jean-Michel Aulas lors d'OL-PSG, le 13 mai 2023. © Capture d'écran Bein Sports.

34 trophées avec la section féminine

Fondateur de la section féminine en 2004, le désormais ex-président lyonnais a bâti l’une des meilleures équipes du monde sur les quinze dernières années. Sous sa gouvernance, les Fenottes ont glané huit Ligues des champions (un record pour une section féminine), dont cinq consécutives entre 2016 et 2020, quinze titres de championnes de France et neuf Coupes de France. Dans la course pour un doublé coupe-championnat, les coéquipières de Wendie Renard n’oublient pas l’impact qu’a eu JMA ces dernières années.

"On n'efface pas un personnage comme ça, un président comme ça, l'histoire comme ça du jour au lendemain, a rappelé la capitaine de l'OL en conférence de presse vendredi. Il faudra du temps. Il a notre soutien, on est avec lui. On aura à coeur de gagner pour lui demain. Tout ce qu'il a fait, d'où il a pris le club, là où il l'a emmené, on ne peut que lui dire merci. Merci c'est trop faible pour lui rendre hommage. Vous ne rendez pas compte de la personne qu'il est, humainement c'est un mec extraordinaire."