OL: pourquoi Aulas est en droit de réclamer ces 14,5M€ à Lyon

Le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'Olympique Lyonnais suite à une procédure entamée par Jean-Michel Aulas. L'ancien président et propriétaire du club rhodanien réclame une somme d'argent liée aux conditions de son éviction en mai 2023.

Inimaginable. En l'espace de quelques mois, l'idylle entre John Textor et Jean-Michel Aulas s'est transformée en bataille médiatique et judiciaire. Accusé par l'homme d'affaires américain d'avoir minimisé ou cherché à cacher les inquiétudes de la DNCG à trois jours de la vente de l'OL, l'ancien président emblématique a répliqué mercredi avec un dépôt de plainte contre son successeur et Eagle Football.

En parallèle, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'Olympique Lyonnais suite à une demande, finalement légitime, de Jean-Michel Aulas et liée à son départ début mai.

Lyon doit payer pour des actions boursières d'Aulas

Après avoir acté la vente de l'OL à John Textor et à Eagle Football le 19 décembre 2022, Jean-Michel Aulas a été maintenu comme président éxécutif du club. Normalement, cette collaboration entre les deux co-actionnaires devaient durer pendant trois ans. Mais après seulement quelques mois de cohabitation, un conseil d'administration réuni le 5 mai a acté la fin de la présidence Aulas.

En contrepartie, l'emblématique dirigeant rhodanien a obtenu un accord prévoyant le versement d'une indemnisté de résiliation à hauteur de 10 millions d'euros comme validé au moment du rachat par John Textor par l'Assemblée Générale l'OL Groupe en date du 21 décembre 2022.

Surtout, et c'est là que réside le gel de 14,5M€ sur les comptes, l'OL Groupe et Holnest ont conclu un accord pour l'achat "dans un délai de trois mois", donc début août, de 4.826.540 actions appartenant à la holding de la famille Aulas. Le tout pour un prix de 3 euros par action et pour "un total de 14.479.620 euros".

L'OL "bloqué" par Aulas pendant le mercato

Un montant qui correspond à la somme gelée sur les comptes de l'Olympique Lyonnais suite à la démarche de Jean-Michel Aulas auprès du tribunal de commerce de Lyon. Comme révélé par le journal L'Equipe, la saisie des comptes du club et le gel de 14,5M€ ont été assortis du nantissement des titres détenus par l'homme d'affaires américain.

En clair, si John Textor ne rembourse pas la somme dûe à son précedesseur dans les délais décidés par la justice, 'JMA' récupèrera la moitié des actions nanties en la possesion du boss d'Eagle Football.

Aussi légitime soit elle d'un point de vue contractuelle, la démarche juridique entamée par Jean-Michel Aulas contre Lyon a nui au club pendant le mercato estival selon les mots de Santiago Cucci auprès du quotidien.

"Jean-Michel Aulas a bloqué nos comptes en plein mercato et nous a mis en risque sur nos discussions sur nos lignes de crédits, a pesté le president éxécutif par intérim d'OL Groupe. C'est agir contre les intérêts du club et contre son propre héritage, qu'on aimerait respecter."