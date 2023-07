OL: le président exécutif "attristé" par les dernières déclarations d’Aulas

Parti de la présidence de l’Olympique Lyonnais il y a quelques mois, Jean-Michel Aulas a tenu des propos assez critiques envers le nouveau propriétaire John Textor. Une attitude qui "attriste" le président exécutif Santiago Cucci. Ce dernier explique que l’ancien dirigeant devrait plutôt épauler la nouvelle direction.

Entre les restrictions imposées par la DNCG et des joueurs phares courtisés avec insistance, l’Olympique Lyonnais ne vit pas forcément un été idéal. Pour ne rien arranger, l’ancien président Jean-Michel Aulas a eu quelques déclarations piquantes envers la nouvelle direction représentée par John Textor, en relevant notamment qu’il "n’a jamais été inquiété" par la DNCG.

Evidemment, ces propos de l’ancien dirigeant font grandement parler et ont entrainé une réaction de Santiago Cucci. Dans un entretien accordé à l’Equipe, le président exécutif du club s’est dit "attristé par cette situation" et a invité Aulas à ne pas ajouter de l’huile sur le feu: "Je ne crois pas que les polémiques ou le conflit soient dans l'intérêt du club. Nous avons envie que Jean-Michel pousse à nos côtés et, forcément, cela fait un pincement au cœur de lire certaines de ses déclarations, surtout qu'il siège toujours au conseil d'administration d'OL Groupe et a des contacts réguliers avec la direction."

"Nous comptons sur nos meilleurs joueurs"

Même si les Gones ne sont pas parvenus à se qualifier pour une Coupe d’Europe, certains éléments ont su se mettre en valeur. Notamment les jeunes pousses Castello Lukeba et Bradley Barcola. Conséquence de ces bonnes performances, les deux Lyonnais sont courtisés. Le défenseur a souvent été lié à Leipzig, tandis que l’ailier est la priorité du coach du PSG Luis Enrique. Ce dernier a déjà eu un entretien avec l’Espagnol.

Mais que ce soit pour les Allemands ou les Parisiens, il faudra être très convaincants pour convaincre Lyon de vendre ces deux éléments précieux: "Aujourd'hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie", répond le dirigeant lyonnais.

"Construire l’équipe la plus performante"

Si de nombreuses rumeurs émergent dans le sens des départs, ça s’est beaucoup calmé au niveau des arrivées. Pour l’heure, seuls Clinton Mata et Alvero Skelly ont renforcé les rangs de l’OL. Il faut dire que l’encadrement de la masse salariale par la DNCG, ainsi que les dépenses en indemnités de transfert limitées aident peu.

Malgré cela, Santiago Cucci est convaincu que Lyon peut construire un effectif de qualité pour la saison à venir: "Nous allons prendre en compte ce contexte exceptionnel et construire une équipe la plus performante possible. Nous avons un effectif solide avec des joueurs clés. John (Textor), Laurent (Blanc), Matthieu (Louis-Jean) et Vincent (Ponsot) font un excellent travail pour améliorer l'équipe"