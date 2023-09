OL-PSG: des sifflets et une banderole sans concession pour Barcola, à peine transféré de Lyon à Paris

Comme il pouvait sans doute s'y attendre, Bradley Barcola, transfuge de l'OL, a reçu un accueil glacial de la part du Groupama Stadium pour son retour sous les couleurs du PSG, dimanche soir en Ligue 1.

C’était à craindre. Lyonnais il y a encore une semaine, l'international espoirs Bradley Barcola (21 ans) est de retour au Groupama Stadium ce dimanche, dans sa ville natale, mais sous les couleurs d’un adversaire, le Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint dans un contexte brûlant pour l’OL, affaibli et avant-dernier du championnat, qui plus est secoué par une crise interne (cf la passe d’armes entre Jean-Michel Aulas et John Textor). Les supporters lyonnais ne lui ont pas pardonné ce transfert, et ont tenu à le lui faire savoir avant le coup d’envoi du choc.

La banderole des ultras lyonnais à destination de Lukeba et Barcola, 3 septembre 2023 © RMC Sport

"Quitter votre club formateur pendant la tempête…vous êtes des merdes !", ont écrit les Bad Gones sur une banderole, à l’adresse de Bradley Barcola et Castello Lukeba, l’autre pépite lyonnaise ayant quitté le navire durant la fenêtre estivale du marché des transferts. Barcola a également essuyé des sifflets descendus des travées du Groupama Stadium durant l’échauffement.

Une bronca prévisible que le joueur et le club avaient sans doute anticipé. Barcola n’est pas titulaire ce soir. Arrivé tardivement cette semaine, il est toutefois sur le banc, et pourrait entrer en jeu plus tard, si le contexte est favorable.