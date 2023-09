PSG: la promesse de Lucas Hernandez aux supporters parisiens en colère contre lui

Dans un entretien à Canal+ ce dimanche, le défenseur du PSG Lucas Hernandez est revenu sur l'accueil un peu houleux de la part de certains supporters parisiens, lui reprochant ses déclarations passées et son lieu de naissance, Marseille.

"On fait tous des erreurs. Naître à Marseille en est une." Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Lucas Hernandez (27 ans) a vu certains supporters parisiens, dès le premier match à domicile au Parc des Princes (contre Lorient le 12 août), lui adresser un petit tacle via une banderole déployée en tribunes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du PSG avaient par ailleurs déploré la signature d'un joueur auteur de quelques célébrations et déclarations très "marseillaises" par le passé.

Trois semaines plus tard, la tension semble être retombée, et la hache de guerre presque enterrée. L'ancien joueur du Bayern fait en tout cas tout pour, en témoignent ses propos dans un entretien diffusé par Canal+ ce dimanche.

>>> OL-PSG en direct

"Si je dois mourir sur le terrain, je mourrai"

"La banderole ? C’est normal, j’ai aussi eu des propos maladroits quand j’étais au Bayern ou à l’Atlético, convient Lucas Hernandez. Je comprends les supporters, je comprends qu’une partie d’entre eux soient un peu énervés contre moi." Et le défenseur d'envoyer un message: "Mais qu’ils soient tranquilles: Lucas Hernandez, ce sera le premier joueur à tout donner sur le terrain. Même si je dois mourir sur le terrain, je mourrai. C’est ma passion, je vis de ça."

Pour le prouver, Hernandez promet de répondre présent lors des prochains grands rendez-vous. Notamment le PSG-OM du 24 septembre. "On va enchaîner pas mal de gros matchs en septembre, souligne-t-il. Et je vais être là à 100% pour rentrer dedans."

Sur un autre sujet, Lucas Hernandez a brièvement évoqué le feuilleton de l'été. Celui concernant Kylian Mbappé. "C’est plutôt une histoire entre Kylian et le club, glisse-t-il. Mais c’est un top mec, un top joueur. Pour le PSG et pour ses coéquipiers, c’est mieux de l’avoir avec que contre."