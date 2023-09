OL-PSG: pourquoi Luis Enrique était furieux sur le deuxième but de Mbappé

Auteur d'une mauvaise relance au pied avant le quatrième but parisien, signé Kylian Mbappé, le gardien italien Gianluigi Donnarumma a provoqué la fureur de son entraîneur, Luis Enrique, alors que le PSG menait 4-0 contre l'OL en clôture de la quatrième journée de Ligue 1.

Luis Enrique est un entraîneur très exigeant, le technicien espagnol en a fait la démonstration sur le quatrième but parisien inscrit par Kylian Mbappé au Groupama Stadium, dimanche soir, lors du match OL-PSG de clôture de la quatrième journée de Ligue 1. L’attaquant parisien était à la conclusion d’une remontée de balle éclair qui permettait au Paris Saint-Germain de prendre le large.

Mais pendant que ses joueurs fêtaient cette quatrième réalisation dans les bras du buteur, Luis Enrique pestait encore contre la relance au pied approximative de son gardien, Gianluigi Donnarumma, sur l'action précédente.

Luis Enrique a tapé de rage dans une glacière

Sur une séquence diffusée par Prime Vidéo, on voit très clairement Luis Enrique passer une soufflante à son gardien au bord du terrain, lui intimant de jouer court et au sol le plus souvent. Ce que le gardien n’a pas fait sur cette fameuse action qui lui a valu d’être sermonné, puisqu’il avait dégagé dans une zone désertée par ses coéquipiers, offrant aux Lyonnais un ballon gratuit. Furieux, Luis Enrique s'en est même pris à la glacière qui se trouvait sur son chemin, avant de passer ses nerfs sur ses adjoints.

Le désespoir de Luis Enrique, fâché avec le jeu au pied de son gardien, le 3 septembre 2023, au Groupama Stadium © @PrimeVideo

Vigilant, le Titi parisien Warren Zaïre-Emery coupait la ligne de passe et interceptait la passe lyonnaise au niveau du rond central, puis donnait à Vitinha, qui servait Asensio en première intention, ce dernier alertant Mbappé dans la profondeur pour le quatrième but parisien. Ce n’est pas la première fois que Luis Enrique se permet de réprimander son gardien. Plus tôt dans le match, Luis Enrique avait déjà glissé quelques consignes au portier italien.