"Messi et moi avons vécu l'enfer à Paris", Neymar allume le PSG dans une interview au Brésil

Dans une interview au Brésil publiée ce dimanche, Neymar a pris la défense de Lionel Messi tout en égratignant le PSG, avec qui il dit avoir vécu "un enfer" avant son départ en Arabie Saoudite.

Actuellement en vacances avant de reprendre avec Al-Hilal, Neymar sort la sulfateuse. Dans une interview publiée ce dimanche par O Globo, le Brésilien n'épargne pas le PSG. Interrogé sur le cas Lionel Messi, parti en MLS, le joueur de 31 ans s'est livré sur leur aventure commune dans la capitale.

"J'étais très heureux pour lui, pour sa saison, même s'il a tout connu. Il est allé au paradis avec l'Argentine, il a vécu l'enfer à Paris, nous avons vécu l'enfer lui et moi, confie-t-il. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire... c'est pour ça qu'on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l'histoire. Mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus."

>> Suivez le mercato en direct

"Ceux qui le connaissent savent que c'est un gars qui s'entraîne, qui se bat"

Très content du sacre de l'Argentin, qui "méritait de terminer sa carrière" avec la Coupe du monde dans les mains, Neymar estime que "Messi ne méritait pas de partir comme ça" du PSG. "Pour tout ce qu'il est, ce qu'il a fait... ceux qui le connaissent savent que c'est un gars qui s'entraîne, qui se bat. S'il perd, il est en colère. Je pense qu'il a été accusé injustement", conclut l'ancien numéro 10 parisien.

Proches depuis leur aventure à Barcelone, les deux hommes n'ont pas réussi à ramener la Ligue des champions à Paris, comme ce fût le cas en 2015 en Catalogne. En deux saisons, ils ont joué 45 matchs ensemble, le Brésilien ayant manqué de nombreuses rencontres pour cause de blessure. Au coeur de la "MNM" avec Kylian Mbappé, Messi a marqué quatre buts sur un service de Neymar, alors que le nouveau joueur d'Al-Hilal a scoré sept fois sur une passe décisive du septuple Ballon d'or. Leur dernier match en commun remonte au 19 février dernier face à Lille (4-3), lorsque le Ney était sorti sur blessure, touché à la cheville.